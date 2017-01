Kaupunki myy loput keskustan suojellut puutalot kolmessa osassa

Joensuun kaupunki lohkoo ja myy suojellut puutalot kolmessa osassa. Puutalot tulevat myyntiin näillä näkymin helmikuussa.

Kyseessä ovat Rantakatu 9:ssä oleva, vuonna 1852 rakennetun niin sanotun Aschanin talo, Suvantokatu 1:n Johnssonin talo ja Suvantokatu 3:ssa sijaitseva asuinrakennus.

– Talot arvioidaan uudestaan ja tullaan myymään kohta kohdalta, kertoo Tilakeskuksen johtaja Timo Korhonen.

Korhosen mukaan vielä ei ole päätetty, myydäänkö puutalot tarjouskilpailun perusteella vai annetaanko ne välittäjälle.

Mikäli puutalot annetaan välittäjälle, ei kaupunki voi vaikuttaa niiden tulevaan omistajaan tai käyttötarkoitukseen muuten kuin asemakaavamääräyksin.

Uusi omistaja voi siis olla mitä tahansa tilitoimistosta aatteelliseen yhteisöön.

Johnssonin talon kokonaisuus on rakennettu vuosina 1849, 1924 ja 1950. Suvantokatu 3 on vuodelta 1910. Rakennukset on 1980-luvulla yhdistetty yhteisellä aulatilalla.

Aulatilaa lukuun ottamatta rakennukset on suojeltu asemakaavalla.

Joensuun kaupunki piti viime keväänä tarjouskilpailun myydäkseen Joensuun Rantakadun ja Suvantokadun kolmen puutaloa.

Kaupunki ei saanut tarjouskilpailussa yhtään hyväksyttävissä olevaa tarjousta.

Rakennuksista tarjottiin 122 000 euroa. Kaupungin mukaan kiinteistönvälittäjien hinta-arviot ovat 700 000 ja 1 000 000 euroa.

Näkemysero puutalojen hinnasta, arvosta ja kunnosta on haitarimaisen lavea.

