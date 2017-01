Suomen pisin läpikuljettava luonnon tekemä luola on Kolilla - kuvat ja videot

Repouuron luola Kolilla on Suomen pisin läpikuljettava luonnon tekemä luola. Repouuron pituus on ovelta ovelle 45 metriä. Luolan virallinen pituus on sivukäytävät mukaan lukien 127 metriä kolmessa eri korkeustasossa.

Yläsavolainen valokuvausryhmä Joni Balk ja Pekka Honkakoski kuvasivat tämän hankalasti kuljettavan lohkare-rakoluolastokokonaisuuden videolle viime syksynä. Videokierroksella on pituutta 151 metriä.

Linkit kaksikon kuvaamiin videoihin on alla.

- Suomen pisin luola kiehtoi minua niin paljon, että kuvasimme koko luolaston sisältä kuvausryhmäni kanssa viime syksynä. Luolaan on kulku seitsemästä aukosta, joista kolme ovat vaarallisia. Luolaan ei kannata mennä ilman opastusta, Honkakoski muistuttaa.

Enontekiön Toskaljärvellä on Repouuroa todennäköisesti pidempi luola. Se on kuitenkin veden kokonaan täyttämä, eikä sen kautta voi kulkea. Pieni joki menee maan alle kallion sisään ja tulee esiin vähän yli 100 metrin päässä sisäänmenosta.

Videodokumentit:

Video 1

Video 2

Video 3

Video 4

Video 5

Video 6