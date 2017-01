Kontiolahden Lehmossa on ollut tänään sähkökatko, joka on on kestänyt jo muutaman tunnin.

Häiriötilanne alkoi kello 12 aikaan ja se koskettaa noin 350 kotitaloutta. Häiriö jatkuu edelleen.

Voit seurata tilannetta Pohjois-Karjalan Sähkön häiriökartasta: https://katkot.pks.fi/Outages/OutageReport