Kolin jäätie avataan tänään

Kolin ja Vuonislahden välinen jäätie avataan liikenteelle tänään keskiviikkona kello 14. Noin seitsemän kilometrin mittainen jäätie lyhentää Kolin ja Lieksan välistä ajomatkaa noin 50 kilometrillä.

Pielisen ylittävällä jäätiellä saa ajaa vain alle kolmen tonnin painoisella ajoneuvolla, suurin sallittu nopeus on 50 kilometriä tunnissa ja ajoneuvojen vähimmäisetäisyys on 50 metriä. Ohittaminen ja pysähtyminen on kielletty.

Jos ajoneuvo pysähtyy jäätielle konerikon tai muun syyn takia, ei avustavaa ajoneuvoa pidä pysäyttää avustettavan ajoneuvon läheisyyteen.

Avaamisen jälkeen ennen lopullista sulkemista tie voidaan joutua sulkemaan väliaikaisesti esim. vaarallisten railojen tai jäälle nousseen veden takia tai sen takia, että poikkeuksellinen lumimyrsky tukkii tien.

Tietoja tien liikennöitävyyden tilanteesta voi tarvittaessa tiedustella ympäri vuorokauden Tienkäyttäjän linjalta numerosta 0200 2100 (paikallis- tai matkapuhelun hinnalla).