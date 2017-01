Villieläimet yleistyvät kaupungeissa - tutkija näkee kaksi syytä

Joensuun kaupunkialueella on tänäkin talvena tehty runsaasti havaintoja mielenkiintoisista villieläinlajeista, joiden ei noin vain uskoisi ruutukaava-alueelle tai sen lähelle eksyvän. Itse asiassa kuluva talvi on ollut tehtyjen havaintojen perusteella mielenkiintoisempi kuin monet aiemmat. Havaintoja on tehty niin mielenkiintoisista linnuista kuin nisäkkäistäkin.

Esimerkiksi Linnunlahdella, Kanervalassa ja erityisesti Otsolassa moni ihminen on nähnyt kaduilla kuljeskelevan ketun, josta raportoitiin ensimmäisen kerran jo marraskuun puolella.

Kaupunkiekologi Heikki Setälän mukaan villieläimet ovat selvästi oppineet tulemaan kaupunkeihin ja elämään niissä, ja hän näkee kehitykseen kaksi syytä.

– Ihmiset eivät nykyisin enää pelkää ja vihaa villieläimiä eivätkä katso niiden kilpailevan heidän kanssaan ravinnosta.

– Suomeksi sanottuna eläimiä ei enää ammuta. Eläimet ovat tulleet luottavaisemmiksi, ja pentueet oppivat emoiltaan, että kaupungeista löytää ravintoa eikä ihmistä tarvitse pelätä, kaupunkiekosysteemitutkimuksen professori Setälä Helsingin yliopistosta sanoo.

Toinen syy kaupunkieläinten yleistymiseen on Heikki Setälän mukaan se, että ravinto näyttää nykyisin konsentroituvan kaupunkialueille.

– Ihmiset ruokkivat lintuja, mikä houkuttelee petolintuja ja myös muita petoja syömään niitä, Setälä selventää.

Kumpikaan ilmiö ei luonnollisestikaan koske pelkästään Joensuuta, vaan se näkyy joka paikassa.

– Sitä on vaikeampi sanoa, kumpi tekijöistä on merkittävämpi, mutta ehkä tässä toimii jonkinlainen dualismi niiden välillä, Setälä arvioi.

