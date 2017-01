Käräjäoikeudessa puidaan Liperissä tapahtunutta ympäristörikosta

Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa käsitellään tällä hetkellä harvinaista ympäristörikosasiaa.

Ely-keskus ja yhdeksän liperiläistä kesäasukasta syyttää liperiläistä maanviljelijää välittömän haitan aiheuttamisesta. Kyse on laakasiilon käyttämisestä rehun varastoinnissa ja käsittelyssä. Syyttäjän mukaan laakasiilolle olisi pitänyt olla erillinen ympäristölupa.

Taustalla on monipolvinen lupa-hakemusten vyyhti, jossa hakemuksia on palautettu aina uudelleen käsittelyyn, ja vastaajan mukaan koko ajan on voimassa ollut vanha lupa, joka kattaisi myös laakasiilot.

Kesäasukkaille on aiheutunut toiminnasta hajua ja meteliä.

Asian toinen käsittelypäivä on ensi viikon maanantaina. Syyttäjä vaatii vastaajalle ehdollista vankeusrangaistusta. Vastaaja kiistää kaikki syytteet.