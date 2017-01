Crossimopo on varastettu tiistai-illan ja keskiviikkoaamupäivän välisenä aikana Kiteellä Telkäntie 4:n parkkipaikalla olleesta peräkärrystä. Lem Motor -merkkinen crossimopo on pääväriltään punainen, ja sen sivuilla on sinisiä ja valkeita tarroja.

Poliisi pyytää ilmoittamaan tapaukseen liittyvistä havainnoista sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai puhelimitse numeroon 0295 415 320 arkisin kello 8-16.15.