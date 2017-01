Pogostan Sanomat: Sutta muistuttava koira karkasi pari kuukautta sitten Öllölästä - kiertelee nyt pihoissa

Marraskuun lopulla Öllölästä karannut saarloosinsusikoira on edelleen karkuteillä, kertoo Pogostan Sanomat.

Koira muistuttaa ulkonäöltään sutta.

Kasvattaja oli tuonut koiran uusille omistajille vain muutama päivä aiemmin, kun se pääsi karkaamaan.

Koirasta on parin kuukauden aikana saatu havaintoja Öllölän, Hoilolan, Mannervaaran, Mutalahden, Kokinvaaran ja Saarivaaran alueella. Mahdollisesti se on mennyt myös Tuupovaaran kirkonkylän ja Koveron alueelle, sillä siellä on tehty havaintoja suurehkon koiran yöaikaisista liikkeistä. Koira on ylittänyt myös Venäjän rajan useita kertoja.

Koira on etsinyt ruokaa pimeän aikaan talojen pihoilta ja vienyt talipalloja lintulaudoilta.

Karkuria on yritetty saada kiinni useilla keinoilla. Kaikista havainnoista pyydetään ilmoittamaan talkookiinniottajien numeoon 0400 716 353.

Lähde: Pogostan Sanomat