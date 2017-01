IL: Yli 10 prosenttia Pohjois-Karjalan teistä surkeassa kunnossa

Pohjois-Karjalan päällystetyistä teistä 10,7 prosenttia on huonokuntoisia, selviää Iltalehden koostamista Liikenneviraston tilastoista. Kaikkiaan koko Manner-Suomessa noin joka kymmenes tiekilometri on välittömän korjauksen tarpeessa.

Prosentuaalisesti mitattuna maakunnista surkein tilanne on Satakunnassa, jossa 16,6 prosenttia teistä on surkeassa kunnossa. Paras tilanne on Kymenlaaksossa, jossa vastaava lukema on 7,9 prosenttia. Pohjois-Karjala sijoittuu vertailussa keskikastiin.

Päällystettyä tietä on koko maassa noin 55 000 kilometriä, ja siitä korjauksen tarpeessa on 6 500 kilometriä.

Asiasta uutisoi Iltalehti.