Joensuussa alkaa urheiluauton rakennussarjan kokoonpano

Joensuussa käynnistyy Superauto-projekti. Kyseessä on Finnluxury Oy:n ja Pohjois-Karjalan ammattiopiston ja aikuisopiston Kone-ja tuotantotekniikan ja autoalan yhteinen projekti, jossa projekti- ja tiimioppimisen opetusmenetelmää käyttäen kokoonpannaan urheiluauton rakennussarja.

Projektiin kuuluu rungon hitsaaminen esivalmistetuista putkista 3D-mallin avulla. Lisäksi siihen kuuluu koneistettujen osien työstäminen ja auton ohjauksen, pyöräntuennan ja jarrujen kokoonpano. Myöhemmässä vaiheessa tavoitteena on myös kattaa auto hiilikuitupaneeleilla ja mahdollisesti lisätä autoon tekniikkaa, johon kuuluu sähkö-ja hallintajärjestelmät sekä voimansiirto ja moottori.

- Näen, että Superautolla on erittäin hyvät mahdollisuudet menestymiseen kansainvälisillä Kit Car -markkinoilla, toteaa Finnluxuryn pääomasijoittaja Kyösti Kakkonen tiedotteessa.

Finnluxury Oy on vuonna 2014 perustettu komposiittialan yritys, jonka yhtenä tärkeimmistä vientituotteista on Finnluxury Tritium (FLT) nimellä valmistettava urheiluauto.

- Tarkoituksena on, että metallialan ja autoalan opiskelijat pääsevät tekemään tuotetta, joka on työelämälähtöinen. He oppivat tämän projektin avulla erittäin monipuolisesti auton tekniikkaan liittyviä asioita sekä pääsevät valmistamaan kokonaisen auton, rakennussarjan suunnittelija Jussi Kakkonen kertoo.