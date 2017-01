Lykynlammella maailman suurin hiihtokoulu - Talvesta nautitaan lauantaina 200 tapahtumassa ympäri Suomen

Hiihtokouluja pidetään ympäri maata osana Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi vietettävää Luonnon päivät -kokonaisuutta. Talvesta nautitaan lauantaina lähes 200 yleisötapahtumassa ympäri Suomen. Suomalaisia kannustetaan myös omaehtoisiin luontoretkiin ja -tapahtumiin.

Patvinsuolla järjestetään lauantaina hiihtoretki, jonka vetäjinä on eräoppaita. Varusteiksi tarvitaan metsäsukset tai perinteisen tyylin maastohiihtosukset sekä omat eväät. Retkelle on vapaa pääsy.

Vuonna 2017 järjestetään yhteensä neljä Luonnon päivää. Helmikuun jälkeen Luonnon päiviä vietetään seuraavan kerran 20.5. teemalla villiinny keväästä. 17.6. Rakastutaan kesäyöhön ja 26.8. Luonnon päivät huipentuvat perinteiseen, vuodesta 2013 saakka vietettyyn Suomen luonnon päivään.

Luonnon päivät on virallinen osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Luonnon päiviä on toteuttamassa yli 50 organisaation kumppaniverkosto, joka tavoittaa jopa 1,5 miljoonaa suomalaista. Luonnon päivien tavoitteena on kannustaa kaikki suomalaiset luontoon edes kerran vuoden 2017 aikana.

Kaikkia Luonnon päivien viettoon osallistuvia kannustetaan jakamaan tunnelmia sosiaalisessa mediassa tunnisteella #luonnonpäivät.