Joensuussa tehdään pian superautoja maailmanmarkkinoille

Peltolasta kuuluu kummia. Sieltä aiotaan rynnistää maailmanmarkkinoille ja vieläpä valloittaa ne täkäläisittäin oudolla alalla.

Kyseessä on Joensuussa käynnistynyt superautoprojekti, jonka takana ovat Pohjois-Karjalan ammattiopisto ja aikuisopisto sekä Finnluxury Oy.

Pian Joensuussa rakennetaan niin sanottuja Kit Car -urheiluautojen rakennussarjoja. Kit Car myydään osina, ja ostaja voi rakentaa autonsa loppuun haluamallaan tavalla. Maailmalla Kit Car -autojen markkinat ovat suuret, suorastaan valtavat.

Nyt Peltolassa on valmistunut joensuulaisen superauton prototyyppi Finnluxury Tritium. Se on täysin keskeneräinen, mutta prototyyppi kuitenkin. Samalla on käynnistynyt ensimmäisen oikean Tritium-rakennussarjan valmistus.

- Parin, ehkä muutaman kuukauden kuluttua pystymme aloittamaan autojen massatuotannon, Finnluxuryn hallituksen puheenjohtaja Jussi Kakkonen kertoo.

Joensuulainen superauto erottuu kilpailijoistaan suunnittelijoidensa ja tekijöidensä mukaan ylivertaisesti. Siihen käytetty tekniikka on omaa luokkaansa: hiilikuitua, vakuumi-infuusiota, CNC-koneistusta, 3D-mallinnusta ja niin edelleen.

- Materiaalit ovat kevyitä, mutta samalla erittäin kestäviä. Kiinnityspisteitä on runsaasti, ja niitä kyetään hyödyntämään niin, että ostaja voi halutessaan vaihtaa auton elementtejä uusiin, Kakkonen kertoo.

- Tämä on hieno juttu meidän koulullemme, ajatelkaa nyt: joensuulainen superauto, rehtori Jyrki Turunen iloitsee.

Opiskelijat ovat superautohankkeesta ymmärrettävästi innoissaan, tuohan se koulunkäyntiin aivan uuden säväyksen.

- Aika mielenkiintoinen hanke verrattuna siihen, mitä normaalisti koulussa tehdään. Ihan uusi juttu, Valtteri Soininen kehuu.