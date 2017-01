Psoriasisviikkoa vietetään nyt: Joensuussa useita tapahtumia

Psoriasis on tulehduksellinen pitkäaikaissairaus, joka aiheuttaa iho- ja niveloireita sekä altistaa liitännäissairauksille. Psoriasisliitto paikallisyhdistyksineen muistuttaa tällä viikolla vietettävällä Psoriviikolla, että psoriasiksen oireiden kanssa ei tarvitse jäädä yksin.

Psoriasis on perinteisesti parhaiten tunnettu iho-oireista, mutta ymmärrys sairaudesta on tarkentunut viime vuosina. Muun muassa Maailman terveysjärjestö WHO on todennut psoriasiksen olevan tulehduksellinen pitkäaikaissairaus, joka aiheuttaa iho- ja niveloireita sekä altistaa liitännäissairauksille.

Fyysisten oireiden lisäksi psoriasista sairastavat kokevat sairauden usein henkisesti ja sosiaalisesti kuormittavana. Sairauden kanssa ei kuitenkaan tarvitse jäädä yksin, sillä vertaistukea tarjoavat psoriasisyhdistykset ympäri Suomen. Tänä vuonna Psoriviikolla psoriasisyhdistykset toivottavat uudet jäsenet tervetulleeksi.

Joensuun seudun Psoriasisyhdistyksessä saamani vertaistuen ansiosta jaksan paremmin oireiden kanssa. Muiden tuki on myös tuonut voimia oikean hoidon etsimiseen, toteaa yhdistyksen puheenjohtaja Jorma Hämäläinen.

Psoriasikseen ei ole parantavaa hoitoa, mutta oireet ovat useimmiten hyvin hallittavissa hoidolla. Hoidon tavoitteina ovat oireiden lievittyminen, hyvä elämänlaatu sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpito. Parin viime vuoden aikana psoriasiksen hoitoon on tullut uusia hoitovaihtoehtoja.

Joensuussa järjestetään Psoriviikolla tapahtumia. 1.2 klo 10- 18 yhdistyksen jäsenet jalkautuvat Iso Myyn kauppakeskuksen käytävälle kertomaan toiminnastaan. 2.2. klo 12- 18 järjestetään avoimet ovet Kansalaistalolla, Torikatu 30, jossa kahvitarjoilun lisäksi luennoi Ttm Ensio Ylinen ravinnosta klo 14 alkaen. Tapahtumat tarjoaa tilaisuuden löytää vertaistukea myös niille psoriasista sairastaville, jotka eivät ole aiemmin olleet toiminnassa mukana.

Psoriasisliitto ja sen jäsenyhdistykset ovat viettäneet Valon päivää 3.2. vuodesta 1992 lähtien kiinnittääkseen huomiota psoriasikseen ja sen hoitoon. Psoriviikkoa on vietetty Valon päivän yhteydessä vuodesta 1998. Valon päivän ja Psoriviikon teema vaihtuu vuosittain.