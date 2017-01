Yhteisvastuukeräys käynnistyy - Kohteena ihmiskaupan uhrit

Kirkon perinteinen suurkeräys, Yhteisvastuukeräys, käynnistyy kynttilänpäivänä 5.2. Perinteisen lista- ja lipaskeräyksen lisäksi Joensuun evankelisluterilaiset seurakunnat järjestävät pitkin kevättä monenlaisia YV-tapahtumia.

Tänä vuonna Yhteisvastuukeräyksen kotimaisena avustuskohteena ovat ihmiskaupan uhrit. Tavoitteena on ehkäistä ihmiskauppaa tukemalla tukijärjestelmien ulkopuolelle jääviä ihmiskaupan tai sen kaltaisten rikosten uhreja. Yhteistyötä tehdään Pro-tukipiste ry:n, Rikosuhripäivystyksen, Pakolaisneuvonta ry:n ja Monika-Naiset liitto ry:n kanssa.

Kansainvälinen avustuskohde on konfliktimaissa asuvien nuorien auttamistyö. Työn tarkoituksena on auttaa nuoria rakentamaan kohtuullinen elämä sekä estää heitä joutumasta ihmissalakuljettajien ja ihmiskauppojen uhreiksi. Kohdemaana on muun muassa Jordania, jossa asuu leireillä runsaasti Syyriasta paenneita nuoria. Avun vie perille Kirkon ulkomaanapu.

Kynttilänpäivänä 5.2. Joensuun evankelisluterilaisissa seurakunnissa pidetään keräyksen avaus kirkoissa messujen yhteydessä. Pitkin kevättä järjestetään monenlaisia tapahtumia, kuten laskiaissunnuntaina 26.2. ulkoilutempaukset Joensuun ja Noljakan kirkon mäellä sekä Raatevaaran kylätalolla Kiihtelysvaarassa.