Suosittu käsityö-yökerho taas perjantaina - mahdollisuus esimerkiksi Suomi100-villasukkien neulomiseen

Taitokorttelissa järjestetään tänä perjantaina 3.2. suuren suosion saanut käsityö-yökerho. Kerho alkaa kello 18. Käsityö-yökerho on ensimmäinen tämän vuoden puolella.

Illan ohjelmassa on non-stop kädentaitopajoja taitokeskuksessa ja osallistujilla on mahdollisuus osallistua myös Suomi100-haasteeseen neuloen villasukkia vuonna 2017 syntyville lapsille. Tarjolla on myös työpajoja esimerkiksi kirjanmerkin, pannunalusen ja tiskirätin tekoon.

Taitokorttelin putiikit palvelevat illan aikana ja heillä kevättarjouksia. Illan aikana Kauppaneuvoksen kahvilassa musisoi muusikko Martti Orre.

Tapahtumaan mukaan voi ottaa mukaan myös oman keskeneräiseksi jääneen käsityön, johon saa tarvittaessa käsityöneuvojilta apua tai osallistua heidän pitämiin ohjattuihin työpajoihin.

Taitokorttelin käsityö-yökerhoon ei ole sisäänpääsymaksua, mutta järjestäjien toiveena olisi, että kävijöillä olisi villasukat jalassa.

- Näin kotoisa tunnelma on parhaimmillaan.