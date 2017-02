Sanomalehtiviikko: Marjalan koulu pullistelee liitoksissaan - "Ryhmätöitä tehdään joskus tuulikaapissa"

Marjalan koulu Joensuussa on oppilaiden mielestä maailman paras ja opettajien mielestä ihana kyläkoulu.

– Tämä on viides kouluni ja ehdottomasti niistä paras, kertoo Marika Semenova 10-vuotiaan kokemuksen syvällä rintaäänellä.

17 vuotta sitten toimintansa aloittaneessa koulussa on Siiri Tiaisen mukaan kahdeksan luokkaa ja neljä luokka-astetta ykkösestä nelosluokkaan.

– Luokkahuoneita on yhdeksän, lisää Jesse Lintunen.

Oppilaita on noin 170 ja opettajia 11. Lisäksi koululla työskentelee ohjaajia ja avustajia.

– Kaikki oppilaat tuntevat toisensa, kertoo Siina Asikainen.

– Ja opettajatkin muistavat lähes kaikki lapset nimeltä, lisää opettaja Kirsi Eskelinen.

Koulu on kauniilla paikalla Marjalan kanavan varrella.

Kuulostaa ihanalta ja auvoiselta mutta pelkästään sitä ei koulunkäynti Marjalassa ole.

– Ahdasta, meillä on täällä todella pienet tilat, toteaa rehtori Jari Huusko ja viittaa kahteen parakkiluokkaan, jotka on rakennettu kivasti koulun jatkeeksi.

Mutta se ei riitä. Koulu pullistelee oppilaista. Pienin luokka on 36 neliömetriä, kun uudessa Karhunmäen koulussa luokat ovat lähes kaksinkertaisia.

– Koulu suunniteltiin alun perin 60 oppilaalle, tietää Veeti Räty, vilkasliikkeinen nelosluokkalainen.

Veetin kommentissa on vinha perä, vaikka se vaatii tarkennusta.

– Koulu alkoi 60 oppilaalla kolmessa luokassa syksyllä 2000. Silloin tässä samassa rakennuksessa toimivat myös muiden muassa päiväkoti ja neuvola. Niiden tilat on sitten otettu koulun käyttöön.

Syksyllä 2018 kouluun on tulossa 60 uutta ekaluokkalaista. Tilapula on kaupungin tiedossa. Kaupunki suunnittelee koulun laajennusta, joka ajoittuisi vuosikymmenen loppuun.

– En tiedä, miten mahdumme sinne asti, tuumii rehtori.

Nopealla silmäyksellä huomaa, että tavaraa on kaikkialla. Tuolilla on pallo ja pöydällä on ampiaisia. Kun seinät on loppu, niin lappu on liimattu opettajanhuoneen lattialle.

– Ryhmätöitä tehdään joskus tuulikaapissa, kertoo opettaja Kirsi Eskelinen.

Vaikka ahtaus on Marjalan koulun ongelma, ei se näytä ilmapiiriä latistavan. Lapset ovat tottuneet kouluun sellaisenaan, eivätkä huomaa puutteita. Esimerkiksi Nils Faytin mukaan koulu ei ole ahdas vaan sopiva juuri 170 oppilaalle.

– Olemme liikkuva koulu ja meillä on välineitä mutta ei tiloja, toteaa opettaja Jaana Ihme.

David Huovelinin mukaan koulussa on joskus liikaa ihmisiä pienessä tilassa.

– Ilma loppuu ja tulee kuuma, jolloin ope avaa ikkunan.

Tärkeintä on oppilaiden ja opettajien mielestä, että koulurakennus on kunnossa.

– Meillä ei ole hometta, huutavat oppilaat yhteen ääneen.

Koulun nelosluokkalaiset ovat yksimielisiä myös siitä, että Marjalan koulussa ei ole kiusaamista.

– Joskus on pientä nahinaa ja ärsytystä ja kerran tokaluokkalaisilla oli nyrkkitappelu. Muuten tämä on mukava koulu, toteaa Vilma Lyytikäinen.

– Kyllä, tämä on kiva koulu, tuumaa Niklas Nykyri.

Eikä tässä vielä kaikki. Marjalan koulussa on jotain aivan erityistä.

– Olemme Vihreä lippu -koulu, kertoo Lenni Kastinen.

– Me suojelemme ympäristöä. Lajittelemme biojätteet ja pidämme huolta luonnosta, jatkaa Siiri Puhakka.

– Olemme voittamattomia urheilussa. Voitimme koulujen väliset jaliksessa, toteavat pojat ylpeinä.

Se jos mikä nostattaa yhteishenkeä.

Tällä viikolla vietetään perinteistä sanomalehtiviikkoa. Sanomalehtiviikko on sanomalehtien ja koulujen tärkein yhteistyökampanja.

Karjalaisen toimittaja vieraili keskiviikkona Marjalan koululla kertomassa toimittajan työstä ja haastatteli samalla opettajia neljännen luokan oppilaita sekä opettajia.