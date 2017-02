Joensuu palkkaa 200 nuorta - kuukauden kesätyöstä 800 euron palkka

Kestoltaan kesätyöt ovat kahdesta viikosta kuukauteen. Kuukauden työjaksosta maksetaan palkkaa 800 euroa.

Haku Joensuun kaupungin kesätöihin käynnistyi 1. helmikuuta, ja hakuaika päättyy maaliskuun 3. päivä.

Kesätyöt on tarkoitettu 15-23-vuotiaille nuorille, joiden asuinkunta on Joensuu. Kesätöitä ei voi saada, jos on ollut kaupungilla kesätöissä vuosina 2016 tai 2015. Kesätöihin ei myöskään valita kyseisen alan ammattitutkinnon suorittaneita tai työmarkkinatukea saavia.

Kesätyöpaikat täytetään huhti-kesäkuussa. Valituille tehdään kirjalliset työsopimukset, ja heidät perehdytetään työelämän pelisääntöihin yhteisissä perehdytystilaisuuksissa. Varsinaiseen työhön perehdytetään työpaikoilla, jossa kesätyöntekijöille on nimetty vastuuhenkilöt.

Kaupungin kesätöitä haetaan sähköisesti osoitteessa http://www.joensuu.fi/kesatyot

Viime kesän tapaan yrityksillä on mahdollisuus saada kaupungilta tukea kesätyöntekijöiden palkkaamiseen. Tukea on varattu kaikkiaan 90 nuoren työllistämiseen.

Alle sata henkeä työllistäville yrityksille ja yhdistyksille maksetaan yhtä työllistettyä nuorta kohden 350 euroa tukea kuukaudessa. Tukea voi saada enintään kolmen nuoren palkkaamiseen.