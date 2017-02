Lumenveiston SM-kisat alkavat huomenna - mukana 24 joukkuetta

Lumenveiston SM-kisat Juuan Nunnanlahdessa alkavat huomenna perjantaina. Kisoihin on ilmoittautunut yhteensä 24 joukkuetta.

Kilpailutöiden teemana on tällä kertaa Suomen itsenäisyys.

Kilpailijat veistävät valmiiksi tehdyistä aihioista lumiveistoksia perjantaista 3.2 klo 12 lähtien aina sunnuntaihin 5.2 klo 12 saakka, jonka jälkeen tuomarit arvioivat lumiveistokset. Tulosten julkistaminen ja palkintojen jako tapahtuu klo 13 sunnuntaina.

Tapahtuma on kävijöille avoin ja ilmainen. Kisapäivinä on paljon muutakin mukavaa tekemistä: lapsille liukumäki, linnupöntön askartelua, valokuvanäyttely sekä monenlaista puuhaa Kumpe/Pohjois-Karjalan Tunturikerhon Toimintapolulla. Lauantaina klo 10 on luvassa Koirien ja Lelukoirien Match Show.

Kisat ovat osa virallista Suomi100-juhlavuoden ohjelmaa ja Metsähallituksen organisoimaa Suomen Luonnon päivää. Paikallinen järjestäjä on Ellin Taitajat ry.