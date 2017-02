Hammaslahdesta Malmitieltä omakotitalon pihasta varastettiin torstain ja perjantain välisenä yönä peräkärry, jonka kyydissä oli moottorikelkka.

Henkilöauton peräkärry on Muuli-merkkinen, ja sen rekisterinumero on PFJ-308. Kärryssä oli Ski-Doo Scandic -merkkinen moottorikelkka, jonka rekisterinumero on 781-LF.

Poliisi pyytää havaintoja tekijöistä tapaukseen pyydetään ilmoittamaan sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai puhelimitse puhelinnumeroon 0295 415 320 maanantaista perjantaihin virka-aikaan.