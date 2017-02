Jukolan Osuuskauppa otti mobiilitankkauksen käyttöön

Jukolan Osuuskauppa on ottanut mobiilitankkauksen käyttöön kaikilla ABC-asemillaan.

Mobiilitankkaukseen tarvitsee älypuhelimen, jossa on S-mobiilisovellus.

ABC-asemalla puhelimen sovellus tunnistaa auton sijainnin, jolloin tankkaaja hoitaa maksun sovellusken kautta. Maksukorttia ei siis tarvita, koska sovellukseen on rekisteröity S-Etukortti Visan tiedot.

Puolet kaikista S-ryhmän alueosuuskaupoista on ottanut mobiilitankkauksen käyttöön. Sovelluksen käyttäjiä on Suomessa jo yli 0,5 miljoonaa. Mobiilitankkaus on käytössä kaikilla Jukolan toimipaikoilla Nurmeksessa, Juuassa ja Valtimolla.