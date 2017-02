Pohjois-Karjalassa on ahkeroitu kymmeniätuhansia linnunpönttöjä

Suomalaiset ovat tehneet viime aikoina urakalla linnunpönttöjä. Yle Luonnon Miljoona linnunpönttöä -kampanjassa kannustettiin suomalaisia tekemään linnunpönttöjä. Niitä on tehty vajaassa vuodessa jo 884 985 kappaletta.

Miljoona linnunpönttöä -sivustolle on myös kirjattu, missä linnunpönttöjä on tehtailtu eniten. Joensuu on sijalla kolme, heti Kouvolan ja Hämeenlinnan jälkeen.

Joensuussa linnunpönttöjä on tehty kampanjan aikana 13 712 kappaletta. Hämeenlinnassa pönttöjä on valmistettu 14 422 ja Kouvolassa 19 720.

Ylen Miljoona linnunpönttöä -sivustolta voi myös tarkistaa, kuinka monta pönttöä omalla paikkakunnalla on tehty. Esimerkiksi Lieksassa pönttöjä on ahkeroitu jo reilut 4 600 ja Nurmeksessa 2 510.

Pääset katsomaan pönttötilanteen täältä: Miljoona linnunpönttöä