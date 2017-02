Ensi lauantaina on Lunta Ilosaaressa - puolet esiintyjistä tulee ulkomailta

Ilosaarirockin ennakkotapahtumana toimiva Lunta Ilosaaressa -talvifestivaali järjestetään tulevana viikonloppuna. Perjantai-iltana tapahtuma on Kuopiossa ja sama setti nähdään lauantaina Joensuun areenalla.

Lunta Ilosaaressa -talvifestivaalilla on yhteensä kuusi esiintyjää, joista kolme on ulkomaisia. Kaukaisin esiintyjä on Kanadasta tuleva Danko Jones.

Kotimaisista lavalle nousee muun muassa viime viikonloppuna Vuoden rockalbumi-Emmalla palkittu Olavi Uusivirta.

Sekä Joensuun että Kuopion tapahtumat ovat ikärajattomia.

Tapahtuma aikataulu Joensuussa:

Klo 17 ovet auki

Klo 17.30-18.30 Pariisin Kevät

Klo 19-20 Backyard Babies (SWE)

Klo 20.30-21.30 Disco Ensemble

Klo 22-23 Hardcore Superstar (SWE)

Klo 23.30-00.30 Olavi Uusivirta

Klo 01-02 Danko Jones (CAN)