Facebookiin perustettu ryhmä keskustelemaan Joensuun kuntavaalikysymyksistä

Facebookiin on perustettu uusi keskusteluryhmä puimaan kuntavaaleja joensuulaisesta näkökulmasta.

Sunnuntaina perustetun Kuntavaalit Joensuussa 2017 -ryhmän startti oli ripeä, sillä siihen liittyi vuorokaudessa noin 150 ihmistä.

Ryhmän tarkoituksena on käydä yhteiskunnallista keskustelua joensuulaisten kesken joensuulaisista aihepiireistä kuntavaalien alla. Keksustelua on tarkoitus käydä muun muassa siitä, millainen on tulevaisuuden kunta sekä miten ja millaisia palveluja sen tulee tarjota.

Ryhmään ovat tervetulleita ehdokkaat, äänestävät ja äänestämättömät. Ylläpitäjät huolehtivat siitä, että keskustelu pysyy asiallisena. Kampanjointi on ryhmässä sallittua.

Puolueista aktiivisin on ryhmässä ollut tähän mennessä hyvin nopeasti herännyt perussuomalaiset. Vasemmisto tuli heti perässä ja sen jälkeen muiden puolueiden aktiiveja. Ryhmässä on myös runsaasti väkeä ilman selkeää puoluesidosta.

Vaalikeskusteluryhmän ylläpitäjinä toimivat Itä-Suomen ylioppilaslehden Uljaan toimittaja Pasi Huttunen sekä lehden kolumnistinakin tunnettu tunnettu Ari Tervashonka. Ryhmät eivät ole minkään organisaation käynnistämiä ja niiden ainut agenda on keskustelun mahdollistaminen.

Ryhmä löytyy osoitteesta https://www.facebook.com/groups/jnskuntavaalit2017/.