Pyhäselän talvitapahtumassa on tarjolla monenlaista mukavaa puuhaa

Pyhäselän alueen eri toimijat ja järjestöt järjestävät yhdessä perinteisen koko perheen talvitapahtuman lauantaina 25.2.

Talvitapahtuman keskuspaikkoina toimivat Pyhäselän koulu, kirjasto sekä Hammaslahden koulun ulkoalueet.

Perinteisen tapahtuman uutuutena ohjelmassa on Suomi100-vuotis juhlien kunniaksi kaikille yhteinen liikuntaleikki tuokio kello 12 ulkona kirjaston edessä olevalla kentällä.

Tapahtuman juontajana toimii Petri Raatikainen, alueella päivystää SPR ja liikennettä ohjaa Lions Club. Tapahtumalle on luotu ensimmäistä kertaa myös omat Facebook-sivut.

Talvitapahtumassa on monenlaista ohjelmaa niin sisällä kuin ulkona. Tarjolla on esimerkiksi talutusratsastusta ja Pyhäselän koirayhdistyksen koiravaljakkoajelua. Sisällä tehdään esimerkiksi leivonnaisia ja koivuisia jalkakylpypusseja. Myös Marttojen piirakkakouluun on mahdollisuus osallistua.

Perinteestä poiketen tapahtumassa ei ole tänä vuonna keitto- ja puurolounasta, mutta alueella on Nivan kyläyhdistyksen hoitama omien makkaroiden paistopiste sekä Partion hoitama kahvio ja makkaran myynti.