Multimäkeen avataan liikuntapäiväkoti elokuussa

Joensuun Multimäkeen avataan liikuntapainotteinen Touhula-päiväkoti. Touhula Multimäen toiminta käynnistyy tämän vuoden elokuussa Haravakadulla.

Päiväkodin tilat suunnitellaan ja rakennetaan mahdollistamaan lasten monipuolinen toiminta ja liikkuminen. Touhula-päiväkodeissa lapset liikkuvat reippaasti vähintään kaksi tuntia päiväkotipäivän aikana niin sisällä kuin ulkonankin, Touhula Varhaiskasvatus Oy tiedottaa.

Touhula Multimäen päivähoitopaikat ovat jo haettavissa. Päiväkodissa tullaan tarjoamaan myös esiopetusta.

Touhula Liikuntapäiväkodit on valtakunnallinen päiväkotiketju, jonka eteläisimmät päiväkodit ovat pääkaupunkiseudulla ja pohjoisin avataan elokuussa Sodankylään.

Multimäkeen avattava Touhula-päiväkoti on Joensuun toinen, sillä sellainen on toiminut Marjalassa vuodesta 2015. Myös Kontiolahdelle on rakenteilla kirjaston viereen Touhula-päiväkoti, jonka on määrä avautua alkuvuodesta.