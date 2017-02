Vapo järjestää aktiivihiilitehtaasta tiedotustilaisuuden Ilomantsissa

Vapon johtoa saapuu 27. helmikuuta Ilomantsiin informoimaan luottamusmiehille teknisen hiilen tuotantolaitoshankkeen etenemisestä.

- Mitään päätöstä ei vielä tule tuossa kunnanvaltuuston kokouksen alla pidettävässä tilaisuudessa, kertoo kunnanjohtaja Markku Lappalainen.

Kunnanvaltuuston puheenjohtajan, kansanedustaja Hannu Hoskosen (kesk.) mukaan on turha esittää arvioita, miten vahvoilla Ilomantsi on kisassa, jossa laitoksen sijoitusvaihtoehtoina on edelleen mukana myös Haapavesi ja Seinäjoki.

- On käyty neuvotteluja Vapon henkilökunnan kanssa, ja teemme parhaamme esitelläksemme omia vahvuuksiamme.

Kunnanvaltuuston maanantaisessa kokouksessa oli listalla vain yksi asia. Kaakkoisosan rantaosayleiskaavan muutos Laituriniemen tilalle hyväksyttiin yksimielisesti.