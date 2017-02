Lieksalaisten mitta tuli susiasiassa täyteen - SRVA-sopimus irtisanottiin

Lieksan riistanhoitoyhdistys sanoi viime viikon maanantaina irti SRVA-sopimuksen. Suurriistavirka-apu (SRVA) on riistanhoitoyhdistysten ylläpitämä vapaaehtoisorganisaatio, joka välittää poliisille metsästäjien virka-apua suurriistakonflikteissa.

Tavallisimpia SRVA-tehtäviä ovat kolareissa loukkaantuneiden hirvieläinten ja suurpetojen jäljestäminen sekä taajaan asutulle alueelle tulleiden suurpetojen karkotukset.

1990-luvulla rakennettu valtakunnallinen toimintamalli perustuu poliisin ja riistanhoitoyhdistysten välisiin sopimuksiin.

Lieksalaiset sanoivat sopimuksen irti koirien turvattomuuteen vedoten:

- Koiria ei uskalla päästää metsään suurpetotilanteen takia, Lieksan rhy:n puheenjohtaja Esa Räty perustelee.

Yhdistys lähetti yksimielisen päätöksensä tiedoksi poliisille.

- Lieksan riistanhoitoyhdistyksen toimialueella suurpetokannat ovat lisääntynyt voimakkaasti viime vuosien aikana, etenkin susien määrä. Valtaosa koirien omistajista on kieltäytynyt käyttämästä koiriaan SRVA-tehtävissä susivaaran vuoksi, yhdistys kirjoittaa irtisanomisilmoituksessaan.

Eräyhdyshenkilö, ylikomisario Harri-Pekka Pohjolainen Itä-Suomen poliisilaitokselta vahvistaa, että lieksalaisten irtisanoutumisilmoitus on tullut viime viikolla. Sopimuksessa on kolmen kuukauden irtisanomisaika, ja 7. toukokuuta alkaen Lieksan 4 060 neliökilometriä on oman onnensa nojassa.

Karjalaisen saamien tietojen mukaan Lieksan esimerkkiä seuraa tulevina viikkoina joukko Pohjois-Karjalan ja Kainuun riistanhoitoyhdistyksiä.

