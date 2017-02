Ylipalomies varoittaa Pyhäselän jäävallista - "Moottorikelkalla jos täräyttää, niin rumaa jälkeä tulee"

Vallilla on korkeutta enimmillään puolitoista metriä.

Ylipalomies Juha Voutilainen Pohjois-Karjalan pelastuslaitokselta kävi katsomassa Pyhäselälle noussutta ahtojäävallia Karjalaisen kuvaajan kanssa keskiviikkona.

Valli on useita kilometrejä pitkä ja haarautuu ainakin kolmeen suuntaan. Päävalli kulkee Joensuun edustalta Liperiin päin. Korkeutta vallilla on enimmillään puolitoista metriä.

Voutilainen kehottaa jäällä kulkijoita varovaisuuteen.

- Varovainen on oltava, liikkuipa jäällä sitten autolla tai kelkalla tai millä hyvänsä. Valli on niin korkea, että siihen jos moottorikelkalla täräyttää, niin rumaa jälkeä tulee ja matka päättyy siihen. Ahtojäävalleja näyttää voivan tulla minne vain, ja tämä on vieläpä halki selän.