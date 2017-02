Tärisyttävätkö painonnostajat lähitaloja Rantakylässä? - Yrittäjä ja kaupunki eri mieltä asiasta

Osa Ranta-Mutalanpolun ja Ahvenentien asukkaista on syksystä saakka ihmetellyt alueella tuntuvaa ajoittaista matalaa ja voimakasta tömähtelyä.

Syyksi tärinään epäillään viereistä kuntosalia, joka avasi tiloissa viime syksynä.

Epäily kohdistui aluksi kaukolämpöputkistoon. Kun ympäristönsuojelusta käytiin paikalla, kävi kuitenkin ilmi, että raskaiden painojen nostaminen - tai paremminkin niiden tiputtaminen maahan - aiheuttaa niin kovan jysähdyksen, että se resonoi lähitaloihin saakka.

Leinonen epäilee, että syynä on alueen savinen maaperä.

- Siinä on savipatja, jota pitkin resonointi välittyy lähitaloihin. Eli maata pitkin, ei ilmaa.

Leinonen sanoo, että yrittäjän kanssa asiasta on keskusteltu ja asia on hoidossa.

Kuntokeskus Energyn omistaja Kari Karhu ei purematta niele savipatjaselitystä ja sitä, että syy tömähtelyyn olisi painojen tiputtaminen salilla.

- Painoja on kaksisataa kiloa ja matkaa 150 metriä. Välissä on metsä ja pyörätie. Ei kuulosta kovin uskottavalta. Otamme asian kuitenkin vakavasti ja se on selvityksen alla.

Karhu myös ihmettelee sitä, että kaupunki ei ole asiaa mitannut, vaan käynyt vain paikan päällä pyytämässä että painot tiputetaan lattiaan ja kuunnelleet tätä betonisella lastauslaiturilla ulkona.

- Kyllä asiasta pitää olla virallinen mittaus, ennen kuin meitä aletaan syytellä. Ja jos näin tosiaan olisi, pitäisi kaupungin kaivaa savipatja rikki ja tehdä estot.

- Eihän se täysin mahdotonta ole, mutta äärimmäisen oudolta kyllä kuulostaa, Karhu sanoo.