Koululaiset piirtävät kortit Kontiolahden ampumahiihtovieraille

Joensuun ja Kontiolahden koululaiset piirtävät Kontiolahden ampumahiihdon maailmancupin osakilpailuun saapuville kisavieraille tervetulokortit. Kisat järjestetään Kontiolahden ampumahiihtostadionilla 10.-12. maaliskuuta.

Koululaisten piirtämät kortit jaetaan alueen hotelleihin, joissa ne laitetaan huoneisiin odottamaan kisavieraita.

Piirtämisurakkaan osallistuvat Kontiolahden alakoulujen 3.-6.–luokkien oppilaat sekä Joensuun alakoulujen 2.-4. –luokkien oppilaat. Jokainen oppilas piirtää yhden kortin. Kaikkiaan kortteja piirretään noin 3 000 kappaletta.

- Hotellihuoneisiin jaettavista korteista jokainen on uniikki ja käsintehty tervetulotoivotus. Kahta samanlaista korttia ei ole jaossa, Joensuun kaupunki tiedottaa.

Ainutkertaisella korttitempauksella halutaan osoittaa kisavieraille pohjoiskarjalaista vieraanvaraisuutta ja toivottaa heidät tervetulleiksi persoonallisella ja lämpimällä tavalla.

- Korttitempaus on loistava esimerkki siitä yhteishengestä, jolla kisoja meillä tehdään. Mukana on tuhansia koululaisia kahden kunnan alueelta sekä alueen majoitusliikkeitä. Kaikkien yhteisenä tahtona on toivottaa kisavieraat sydämellisesti tervetulleiksi, Joensuun kaupungin viestintäpäällikkö Ville Moilanen kertoo.

Ampumahiihdon maailmancupin Kontiolahden osakilpailuun osallistuu urheilijoita 30 eri maasta.