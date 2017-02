Karvahattu aamulla tiukasti päähän - Pohjois-Karjalaan luvassa kipakkaa pakkasta

Keskiviikkoaamuna kannattaa laittaa karvahattu tai pipo tiukasti päähän ja pukeutua muutenkin lämpimästi ulos mennessään, sillä Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan tiistain ja keskiviikon välisenä yönä lämpötila laskee Pohjois-Karjalassa pariinkymmeneen pakkasasteeeseen.

Ennusteen mukaan Joensuussa kylmintä on aamulla yhdeksän aikaan, jolloin pakkasta on 20 astetta. Myös Ilomantsissa elohopea painuu aamuyön aikana 20 pakkasasteeseen. Maakunnan pohjoisosassa Lieksassa ja eteläosassa Kiteellä pakkasta on pari astetta vähemmän.

Sää lämpenee kuitenkin puolenpäivän jälkeen, ja iltapäivällä kolmen aikaan pakkasta on koko maakunnassa enää alle 10 astetta. Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan aurinkoa nähdään koko maakunnassa, joten keskiviikosta on tulossa erinomainen ulkoilupäivä.