Kontiolahden kuntavaaliehdokkaat

Keskustan ehdokaslista on uusiutunut Kontiolahdella neljän vuoden takaisesta reippaasti. Noin puolet ehdokkaista on uusia kasvoja. Sosialidemokraattien listoilla on sen sijaan paljon kokeneita konkareita.

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue Anttilainen Riikka-Leena merkonomi Hakola Heidi rakennusmaalari Haukka Pertti yrittäjä, kunnallisneuvos Heikkinen Sohvi mielenterveyshoitaja, eläkeläinen Heiskanen Sirkka kokoonpanija Holopainen Markus tradenomi Hyttinen Pasi mielenterveyshoitaja, varapääluottamusmies Hälinen Mari yrittäjä, insinööri (ylempi AMK) Kainulainen Menja koneenvalvoja Karkulehto Riitta erikoissairaanhoitaja Kauppinen Marja päiväkodin johtaja, lto Kettunen Pekka sairaanhoitaja, yrittäjä Kukkonen Seppo mittamies Kuronen Tenho eläkeläinen Kuronen Vesa keittiömestari (evp) Kähkönen Jonna rakennusmaalari Luhanko Anita nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Matjuschi Leila KM, erityisopettaja Mäntynen Matti englannin lehtori Möntti Pirkko palvelumyyjä, eläkeläinen Nyyssönen Leena luokanopettaja, lastentarhanopettaja Pakarinen Juha kiinteistöhuoltaja Pakarinen Sirpa lastenohjaaja Pennanen Anita koneenhoitaja Piitulainen Tuija talouspalvelusihteeri Pikkarainen Mauri asentaja Pirinen Hanna tradenomi, kirjanpitäjä Pottonen Sari sijaisäiti, lähihoitajaopiskelija Pykäläinen Sari nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Ratinen Teuvo myyjä Riikonen Kauko eläkeläinen Romppanen Taisto muurari, kirvesmies Romppanen Tommi KTM, myyjä Rämänen Emilia leipuri-kondiittori Räsänen Jamina opiskelija Sadinkangas Satu tuottaja Sarkkinen Lauri eläkeläinen Sivonen Anna-Maija sairaanhoitaja, eläkeläinen Suni Pentti prosessinhoitaja, pääluottamusmies Tiainen Mikko konduktööri, pääluottamusmies Tiittanen Tero YHT.yo Turunen Marko sairaanhoitaja (AMK) Utriainen Nina apulaisosastonhoitaja Vallius Lea eläkeläinen Vattulainen Risto autonasentaja Vänttinen-Liinakari Eira sairaalavahtimestari Örn Paavo palveluvastaava Suomen Keskusta Arveli Eila kotitalousopettaja, opo Eronen Jyry metsänhoitaja (MMM), tohtorikoulutettava Harinen Jertta toiminnanjohtaja Huovinen Tiina merkonomi, kotiäiti Härkönen Pekka maanviljelijä, eläkeläinen Itälä Petri artenomi, työpäällikkö Karttunen Aimo eläkeläinen Kontkanen Mika asentaja, yrittäjä Kuokkanen Unelma yrittäjä, eläkeläinen Kuusela Mika agr., maanviljelijä Lappalainen Simo myymäläpäällikkö Lassila Pirita sairaanhoitaja Luostarinen Jari fil.lis. Martikainen Timo KT, lehtori/luokanopettaja Mikkonen Piia metsänhoitoasiantuntija, metsätalousins. (AMK) Mustonen Sakari yrittäjä, eläkeläinen Nesterinen Tiina puutarhuri Paalanen Saara insinööri, eläkeläinen Pakarinen Minna yrittäjä, maanviljelijä Parkkonen Anneli sairaanhoitaja Piiroinen Pia osastonsihteeri Puumalainen Jukka maatalousyrittäjä Romppanen Kimmo muusikko Saarelainen Ilpo rehtori Seppäläinen Satu henkilöstöpäällikkö Simonen Samuli rakennusinsinööri Sirainen Seppo koulutussuunnittelija Sorsa Mika yrittäjä Toppi Jenni MBA, johdon assistentti Toppi Seppo yrittäjä, insinööri Turunen Pirjo maatalouslomittaja Tuulenkari Timo diakoni, sosiaaliohjaaja Vanninen Jyri projektipäällikkö Voutilainen Erkki toimitusjohtaja Vornanen Tero työnjohtaja Väistö Susan sosionomi Kansallinen Kokoomus Ahlholm Pekka insinööri, yrittäjä Hirvonen Reino rakennusmestari, kuntotutkija Huttunen Satu OPS-koordinaattori, koulunjohtaja Kantelinen Kaisu yrittäjä Kinnunen Jukka myyntiedustaja Korkalainen Janne hirsirakentaja Koskimies Minna yrittäjäneuvoja Kärnä Esa yrittäjä Nuutinen Timo yrittäjä Obuz Necmettin opiskelija Pajunen Sami turvallisuuskouluttaja Putro Eija sairaanhoitaja Pykäläinen Samuli asentaja Romppanen Anne laboratoriohoitaja AMK Romppanen Juha yrittäjä Salo Päivi artesaani, kultaseppä Sihvonen Aulikki leikkaus- ja anestesiasairaanhoitaja, apulaisosastonhoitaja Tikkanen Mauri opistoupseeri evp. Tuononen Kati henkilökohtainen avustaja, opiskelija Turunen Joona opiskelija, yrittäjä Uimonen Jari oikeustieteen tohtori, kirkkoherra Väisänen Kari yrittäjä Vänskä Tero opiskelija Väätäinen Asko talouspäällikkö, eläkeläinen Suomen Kristillisdemokraatit Saarinen Taneli lastentarhanopettaja Simola Timo koulunkäyntiavustaja, eläkeläinen Sorvari Veli-Matti FM, suunnittelija Väänänen Pirkko perushoitaja, eläkeläinen Vihreä liitto Brocke Iiris eläkeläinen, laulaja-lauluntekijä Kekäläinen Jorma yrittäjä Koivula Hanna FM biologi, datanomi Perkkiö Kimmo tuottaja Riionheimo Raimo eläkeläinen Väyrynen Niina projektikoordinaattori Vasemmistoliitto Jormalainen Jari työsuojeluvaltuutettu Kiiskinen Petri insinööri AMK, sähkötyönjohtaja Kinnunen Jari rakennusinsinööri AMK Turunen Esko projektityöntekijä, eläkeläinen Perussuomalaiset Hiltunen Mika nuohoojayrittäjä Hyttinen Kari automekaanikko Ikonen Mika rakennusmies Jaatinen Petteri nuohooja Kiiskinen Bettiina lähihoitaja Lipsanen Vesa rakennusapumies Loimaa Juha autonkuljettaja Nevalainen Minna rakennusmaalari Niiranen Sanna yrittäjä, sairaanhoitaja Nykänen Markku eläkeläinen, kirvesmies Romppanen Keijo työnjohtaja Ryhänen Kauko eläkeläinen Salmelainen Antero kirvesmies Salo Jukka kuljetusyrittäjä Savolainen Sami opiskelija Strandman Sami lämmityslaiteasentaja, sähköasentaja Tahvanainen Tuomas musiikkijuontaja Varis Matti työkaluvalmistaja, pääluottamusmies Virta Hannu taksiyrittäjä