Pielisen jääpeite reilusti normaalia ohuempi

Jäänpaksuudet kasvoivat helmikuussa tasaiseen tahtiin, mutta kuukauden lopulla ne pysyivät ennallaan, tiedottaa Suomen ympäristökeskus.

Nurmeksessa Pielisen jääpeite oli 28.2. 11 senttiä pitkän ajan keskiarvoa ohuempi. Pielisen jään paksuudeksi mitattiin tuolloin 44 senttiä.

Pyhäselässä Roukalahdella jääpeite oli tavanomainen ajankohtaan nähden, 54 senttiä. Jääpeite on 3 senttiä keskiarvoa paksumpi.

Suomen ympäristökeskuksen mukaan kohvajään ja teräsjään suhteessa on suurta alueellista vaihtelua koko maassa. Paikoin jää on täysin teräsjäätä, mutta paikoin kohvajään osuus on jopa kolmasosas jään kokonaispaksuudesta.