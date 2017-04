Rääkkylän talous koheni tuntuvasti

Rääkkylän kunnan talous on kehittynyt tavoiteltuun positiiviseen suuntaan. Tilikauden voitto oli 565 340 euroa. Tulokseen vaikuttivat arvioituun nähden pienempänä toteutuneet toimintakulut ja paremmin toteutuneet toimintatuotot.

Merkittävimmät vähennykset toimintakuluissa olivat henkilöstökuluissa, jotka vähentyivät lähes 295 000 eurolla ja palvelujen ostoissa, jotka vähentyivät yli 350 000 euroa.

Toimintakate parantui vuoden 2015 tilinpäätökseen verrattuna hieman yli miljoonalla eurolla ja vuosikate yli 800 000 eurolla. Poistoja kertyi 535 348 euroa. Verotulot ja valtionosuudet toteutuivat arvioitua pienempänä. Talousarvioon nähden verotuloista ja valtionosuuksista jäi toteutumatta vajaa 240 000 euroa.

Kunnanhallituksen maanantaina hyväksymä vuoden 2016 tilinpäätöksessä talouden tunnusluvut paranivat huomattavasti edellisvuoden tilinpäätöksen tunnuslukuihin verrattuna. Toimintatuotot toimintakuluista oli 1,44 prosenttia parempi kuin vuoden 2015 tilinpäätöksessä, vuosikate poistoista on 151,74 prosenttia parempi ja vuosikate asukasta kohti on 366,58 euroa parempi kuin vuoden 2015 tilinpäätöksessä.

Edellisten tilikausien ylijäämä ja vuoden 2016 ylijäämä on yhteensä vajaa 1,2 miljoonaa euroa. Kertynyt ylijäämä asukasta kohti on 521,88 euroa. Lainakanta on noin 4,6 miljoonaa, joka on 449 000 euroa pienempi kuin vuonna 2015. Lainakanta asukasta kohti on noin 2 000 euroa, joka on noin 120 euroa pienempi kuin vuonna 2015.