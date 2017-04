Taikaa, verta ja lasimurskaa - tarinoita Pohjois-Karjalan treenikämpistä

– Bändisoitto kiinnosti heti alusta alkaen, ja biisintekemisen harjoittelu alkoi saman tien, kun sain kitaran käteeni. Siinä hommassa oli jotain maagista, joka veti puoleensa, maailmalle ponnistaneen, melodista death metalia soittavan Insomnium-yhtyeen laulajakitaristi Ville Friman, 36, tunnelmoi.

Joensuulaiset Tatu Heikkinen, 21, ja Aleksi Heiskanen, 21, tuovat arki-illan bändiharjoituksiin Rantakylän nuorisotalolle vain mustat sähkökitaransa.

Vahvistimet, rummut, kosketinsoittimet ja PA-järjestelmät ovat nuorisotalon. Kaikki pommisuojatreenikämpät eivät näköjään ole kellarissa. Bänditila on katutasossa.

Tilat ovat siistit. Nurkissa ei loju tyhjiä kaljapulloja.

– Ilmaiseksi treenikämpäksi tämä on loistava. Soitimme ennen minun kämpilläni, Heikkinen sanoo.

Nuorukaisten yhtye on Valkyer. Rumpali suorittaa siviilipalvelusta, mutta kannuttajan rumpuraidat syötetään Heikkisen älypuhelimelta PA-järjestelmään.

Metallibändi Scalping Screen jakaa entisen bändikoulun ison soittohuoneen toisen orkesterin kanssa Joensuun keskustassa K-citymarketin naapurissa. Pari tyhjää olutpakkausta nurkassa, kymmeniä kitarapedaaleja ja pahvisia kaktuksia. Ammattilaistason vehkeet.

Näkymä voi vastata monen mielikuvaa aikuisten miesten treenikämpästä. Vuonna 2001 perustettu joensuulaispumppu on takonut tiloissa noin viisi vuotta.

– Henkireikä. Äijien pakopaikka. Täällä saa soittaa niin lujaa kuin haluaa, rumpali Mikko Järstä, 37, sanoo.

Harkkotien hallinpätkä, Rantakylän ostari, Utran Siwan takana oleva bunkkeri, soittajat luettelevat edellisiä treenikämppiä.

– Tämä treenikämppä on soundien puolesta paras. Hallissa äänet voivat puuroutua, jos soittaa kuin isän kädestä, noin 40-vuotias laulaja Mika Lisitsin toteaa.

Melodinen heavy jyrää nuorisotalolla. Tatu Heikkisen ja Aleksi Heiskasen musiikillisia esikuvia ovat Wolfheart, Before the Dawn ja Insomnium, joka haki aikoinaan vauhtia Joensuunkin treenikämpistä.

Insomniumin Ville Frimanin perhe muutti Joensuuhun, kun poika oli 4-vuotias. Nuori mies aloitti kitaran soittamisen 16-vuotiaana.

– Vietin paljon aikaa hyvän kaverini luona ja kuuntelin hänen soittoaan. Jossain vaiheessa rohkaistuin ajatuksesta opetella itsekin ja hommasin ensimmäisen sähkökitaran, Friman kertaa.

Tutulta kuulostaa. Rantakylän kasvatti Heikkinen on soittanut kitaraa viisi vuotta, Utrasta kotoisin oleva Heiskanen kohta kaksi.

– Kun kaveritkin soittavat, perhana piti itsekin opetella, Heiskanen sanoo.

Rusto-yhtyeen Antti Martikainen (vas.), Jani Ullgren ja Teemu Sinkko musisoivat Joensuun Siihtalassa. Kuva: Heikki Pitkänen

Rumpali Teemu Sinkko, 39, soittaa Rusto-yhtyeessä, joka harjoittelee Joensuussa Siihtalassa. Yksityisen tahon omistamissa kellaritiloissa soittaa neljä tai viisi muuta bändiä. Trash metalia, stoner rockia, raskaampaa musaa, Sinkko kertoo.

Rusto on viihtynyt tiloissa noin kuusi vuotta. Rumpalin mukaan moni joensuulaisbändi treenaa nykyään Raatekankaalla.

Rusto on esiintynyt Joensuussa. Yhtyeellä on tosin tiedossa keikkamatka Lappeenrantaan.

– Harrastustoimintaa tämä on, Lemiltä kotoisin oleva Sinkko sanoo.

Tämä selvä! Kuva: Heikki Pitkänen

Ville Frimanin aivan ensimmäinen yhtye soitti lainakappaleita koulun juhlassa ja parilla muulla keikalla. Insomnium oli kuitenkin Frimanin ensimmäinen bändi, joka soitti vakituisesti yhdessä ja sävelsi omaa materiaalia.

Yhtyeen ensimmäinen treenikämppä sijaitsi pommisuojassa Otsonkadun ja Länsikadun kulmassa.

– Alangon veljekset olivat asuneet viereisessä talossa ja soittaneet samassa loukussa. Kämppä tuli basistin, Niilo Seväsen, toisen bändin Stonecrow:n kautta. Joku yksityinen henkilö tiloja kai vuokrasi, Friman sanoo.

– Voi olla, ettemme maksaneet lainkaan vuokraa, ja laskut jäivät Stonecrow:n hoidettaviksi.

Ei ensimmäinen soittotila kovin eksoottinen ollut, Friman myöntää. Kahdeksantoista neliön kellari ilman ikkunoita.

– Rummut ja vahvistimet sinne mahtuivat. Eihän siinä muuta tarvittu. Kyllä siellä ensimmäiset biisit sävelsi ja treenasi.

"Kuuluisa Turun ensimmäinen treenikämppä Tuna-Abyss", Ville Friman kertoo. Munakennoäänieristyksiä ihmettelemässä. Kuva: Insomniumin arkisto

Insomniumille kuolematon Tuna-Abyss eri näkövinkkelistä. Kuva: Yhtyeen arkisto

Insomniumin ensimmäisessä treenikämpässä oli syytä olla varovainen.

– Kämpän valokytkin sijaitsi ulko-oven vastakkaisella seinällä. Joku saattoi nukkua siellä krapulaansa pois, Ville Friman tarinoi.

Soittajat puunasivat erästä teollisuusalueen soittotilaa kaksi viikkoa. He levittivät matot lattialle ja ripustivat niitä seinille.

– Kun olimme kiikuttaneet vahvistimet tilaan, kellarin viemäri tulvi seuraavana yönä. Kaikki oli yltä päältä paskassa, Friman kertoo.

Joensuussa on ollut epäonnea toistekin. Esimerkiksi Joensuun Scream-nuorisokahvilan yläkerrassa putket hajosivat aikoinaan, ja erään orkesterin pedaalit jäivät veden alle.

Kun Insomnium musisoi rumpalin kotona, naapuri huusi ja paukutti ikkunaan vähän väliä.

– Kotkassa toinen naapuri tuli kerran kirveen kanssa melkein sisälle asti, mikä kertoo jotain meidän livesoitannan tasosta, Friman sanoo.

Insomnium sisusti ja siivosi Joensuun teollisuusalueen treenikämppää noin kaksi viikkoa, mutta soittoa ei tiloissa kuultu. Kellari tulvi yöllä. Kuva: Insomniumin arkisto

Ei ollut paljon vaihtoehtoja. Ihmiset soittavat kaikenlaisissa paikoissa, Ville Friman ruotii. Frimanin mukaan Siilaisen terveysaseman lähistöllä metsän keskellä nököttävä punainen talo on legendaarinen treenikämppä Joensuussa.

– Talossa on talvella yhtä kylmä sisällä kuin ulkona.

Joensuulainen soitinkauppias Kimmo Kallinen kävi kerran virittämässä rummut Siilaisen talossa.

– Pysähdyin kuin seinään ovella. Talo voi olla legendaarisin sen homeen takia, Kallinen tuumaa.

Siilaisen vuoden 1930 paviljonkirakennus on legendaarisen treenikämpän maineessa Joensuussa. Kuva: Kimmo Kirves

Joensuun kantakaupungin alueella on kaksi maksutonta treenikämppää nuorille. Ne sijaitsevat Rantakylän nuorisotalolla, bänditoimintaa ohjaava Matti Kemppainen kertoo.

– Myös Enossa ja Tuupovaarassa on treenikämpät. Niiden käytöstä voi sopia nuoriso-ohjaajien kanssa.

Rantakylässä satunnaisia soittajia on varsin mukavasti.

– Vakinaisia bändejä siellä on kolme tai neljä. Soitto painottuu raskaan musiikin puolelle, Kemppainen sanoo.

Nuorisotoimella oli aikaisemmin harjoitustila Joensuun keskustassa ja Reijolassa. Scream-nuorisokahvilassa oli bänditiloja, ja soittajat tutustuivat toisiinsa Pelastakaa Joensuun bändit ry:n toiminnan avulla, Kemppainen kertaa.

Viikoittaisten ohjaustuokioiden lisäksi nuorille järjestetään myös esiintymismahdollisuuksia. Palvelun tuottaa kaupungille Joensuun Popmuusikot ry.

– Nuorten soittajien ryhmätoiminta on vähentynyt. Moni nuori pyrkii laulaja-lauluntekijäksi, joka äänittää musiikkia kotona, Matti Kemppainen sanoo.

Kemppainen onkin opastanut nuorille kappaleiden tekemistä, kotiäänittämistä ja demon sorvaamista.

– Aikaisemmin nuoret halusivat vain opetella biisejä ja käydä keikoilla. Kulttuuri on muuttunut.

Maksullisia treenikämppiä Joensuussa vuokraavat esimerkiksi Kimmon Soittimen Kimmo Kallinen bändikoulun entisissä tiloissa ja musiikkikoulu Musa-Pekka osoitteessa Torikatu 30.

– Lisäksi teollisuusalueella on varastotiloja, joissa yhtyeet soittavat, Matti Kemppainen sanoo.

Kaupungissa voi olla pienempiä yksityisiä treenikämppiä, joista puhutaan vain puskaradiossa, Scalping Screenin Mika Lisitsin pohtii.

Metalliyhtye Scalping Screenin Mika Lisitsin (vas.), Mikko Järstä ja Risto Koivula harjoittelivat Joensuun bändikoulun entisissä soittotiloissa vajaalla miehityksellä, sillä basisti asuu Espoon suunnalla ja toinen kitaristi ei päässyt paikalle. Yhtye on säveltänyt uutta materiaalia "kaikessa hiljaisuudessa". Kuva: Jouni Turunen

Bändikoulun entisissä tiloissa soittaa tällä hetkellä kaksitoista yhtyettä. Tilaa olisi vielä kolmelle bändille, soittohuoneita viisi vuotta vuokrannut Kimmo Kallinen ilmoittaa.

Kun bändikoulu lähti paikalta, Kallisella oli ollut jo pitkään mielessä pyörittää treenikämppiä Joensuussa. Yli neljänsadan neliön tilat omistaa 65-vuotiaan Kallisen siskon poika.

– Jouduimme asentamaan lisäeristyksiä ilmastointiin, koska rakennuksessa toimii yritys, joka tarvitsee ehdottoman rauhan. Viikolla treenikämpissä saa soittaa alkuillasta eteenpäin, Kallinen sanoo.

Vuokralaisten pitää noudattaa soittoaikoja tarkasti. Jos sana ei kuulu, vuokrasopimus voidaan purkaa.

– Pari kertaa on ollut häiriöitä, jotka on sitten sovittu vuokralaisten kanssa, Kallinen sanoo.

Musiikkikoulu Musa-Pekka on vuokrannut soittotiloja bändeille Joensuussa noin yhdentoista vuoden ajan.

– Tällä hetkellä varsinaisissa bänditiloissa on kuusi yhtyettä. Lisäksi vuokraan opetustiloja pienemmille kokoonpanoille, joita on kaksi tai kolme. Varsinaiset treenitilat ovat tällä hetkellä täynnä, Musa-Pekan Jyri Martiskainen sanoo.

Myös yksittäiset soittajat harjoittelevat Musa-Pekan uumenissa.

– Tärkeänä osana vuokraustoimintaa on tilojen vuokraaminen musiikinopettajille opetuskäyttöön, Martiskainen lisää.

Insomnium veivasi useassa paikassa Turussa. Kun yhtye työsti Above the Weeping World -albumia, soittajat majailivat "jossain teollisuusalueella". Kuva: Insomniumin arkisto

Musa-Pekan vuokralaiset ovat joko varttuneempia tai nuoria aikuisia. Valtaosa soittajista on miespuolisia.

– Eräs bändi on tainnut olla tiloissamme jo noin viisi vuotta. Tietääkseni kaikki vuokralaiset soittavat rockia tai poppia. Yhtään varsinaista heavy-yhtyettä ei ole tällä hetkellä, Jyri Martiskainen kertoo.

Martiskaisen mukaan Musa-Pekan valtteja ovat muun muassa hyvä akustiikka, mahdollisuus tehdä laadukkaita äänityksiä ja soittovälineiden helppo liikuttelu.

– Parantamista olisi ehkä siivoustalkoiden järjestämisessä, Martiskainen tuumaa.

Martiskaisen mielestä bändien yhteyshenki on oiva.

– Olen pyrkinyt pitämään huolta siitä, että treenistä käytetään vain treenaamiseen eikä ajan viettämiseen. Ehkä juuri siksi soittolaitteet ovat pysyneet kunnossa, eikä mitään ole hävinnyt.

Kimmo Kallisen mukaan yhtyeet utelevat soittotiloista säännöllisesti. Keskimäärin bändit soittavat tiloissa vuoden tai kaksi.

– Soittajat lähtevät työelämään tai opiskelemaan Helsinkiin ja muualle, jolloin bändi voi hajota, Kallinen toteaa.

Kallisen vuokralaisten ikähaitari on 17 vuodesta noin 45 vuoteen.

– Yhtyeet käyvät keikoilla esimerkiksi ravintoloiden bändi-illoissa.

Kun Kimmo Kallinen jättäytyy aikanaan pois Kimmon soittimesta, hän voi toki jatkaa soittotilojen vuokraamista. Vaiva ei ole iso, hän perustelee. Kuva: Arttu Koistinen

Kimmon soitin muuttaa PT-talosta Torikadulle La Barre -ravintolan naapuriin. Ovet avataan toukokuun alussa. Koska Torikadulta on lyhyt matka Kauppakadulle, Kimmo Kallinen pystyy jatkossa pitämään tarkemmin silmällä välittämiään treenikämppiä.

Kun Kimmo Kallinen aloitti soittamaan kitaraa 9-vuotiaana, Joensuussa ei ollut soittokavereita. Myöhemmin hän opetteli soittamaan urkuja ja rumpuja, mikä poiki keikkoja.

– Harjoittelimme kaverin kotioloissa ja autotalleissa.

Kallisen mukaan hänen ikätoverinsa ovat tarttuneet uudelleen soittimiin viime aikoina. He musisoivat niin ikään kotona ja autotalleissa.

Musa-Pekan Jyri Martiskainen eli kuumimmat bändivuotensa Lieksassa.

– Piti soittaa rumpuja lämpimikseen, koska joku oli rikkonut ikkunoita talvella.

Musa-Pekan verkkosivujen mukaan bänditilojen vuokra on 160 euroa kuukaudessa. Plus miinus -hinta.

– Ei ole halpaa pitää yllä 220 neliötä kaupungin keskustassa. Bänditilavuokraus sopii kuitenkin todella hyvin musiikkikoulun toimintaan, ja siksi pyrin pitämään vuokrahinnat kohtuullisina, Jyri Martiskainen kertoo.

Kimmo Kallisen mukaan hänen vuokransa ovat "Suomen halvimmat keskustassa".

– Käsitykseni mukaan treenikämppien vuokrat ovat Joensuussa matalia. Esimerkiksi Kuopiossa ja Jyväskylässä joistain tiloista pitää maksaa 400 euroa vuokraa kuukaudessa.

– Minun vuokrillani ei tehdä bisnestä. Tilat ovat pidemminkin kädenojennus soittajille, Kallinen korostaa.

Musa-Pekan Jyri Martiskainen vietti vilkkaimmat bändivuotensa Lieksassa. Arkistokuva vuodelta 2013, kuva: Aimo Salonen

Tarve uusille treenikämpille on Joensuussa kova, Karjalainen kirjoitti marraskuussa 2012. Pelastakaa Joensuun bändit ry:llä oli keskustassa Koskikadulla kuusitoista harjoitteluhuonetta, joissa soitti tuolloin kolmetoista bändiä.

Kiinteistö purettiin, ja paikalle rakennettiin Osuuspankin uusi toimitila. Jo aiemmin joensuulaisten bändien alta purettiin muun muassa Joensuun vanha paloasema.

Joensuusta löytyy nykyään toki bändejä, mutta keikkapaikkoja ja esiintymismahdollisuuksia pitäisi saada lisää, Musa-Pekan Jyri Martiskainen huomauttaa.

Soitinkauppias Kimmo Kallisen mielestä kaupungin treenikämppätilanne ei ole toivoton. Teollisuusalueen halleihin voisi rakentaa soittosoluja, hän väläyttää.

– Toisaalta kustannukset kasvaisivat. Kannattaako uusia treenikämppiä lähteä tekemään? Kallinen pohtii.

Tilojen omistajat ovat ilmeisesti huomanneet, ettei vuokraustoiminta lyö leiville, Martiskainen sanoo.

– Siksi uusia tiloja ei tule kovin paljon tarjolle.

Nuorten bänditoimintaa ohjaavan Matti Kemppaisen mielestä Joensuussa voisi olla tarvetta ammattimaisemmille bändien treenitiloille.

– Jotkut nuoret yhtyeet ovat todella ammattimaisia. Soittajia askarruttaa tiloissa muun muassa roudauksen helppous, koska yhtye keikkailee paljon.

– Sitten on bändejä, joita kiinnostaa ensimmäisenä, saako treenikselle jääkaapin juomille ja voiko tiloissa yöpyä viikonloppuisin.

Kemppainen toivoo Joensuuhun eritasoisten bändien ja musiikkialan toimijoiden yhteistoiminnallista tilaa.

– Tiloissa voisi toimia esimerkiksi studioyrittäjiä jaetulla laitteistoilla, tai tarjolla voisi olla äänentoistopalveluita suoraan bändeille ja tapahtumatuottajille. Tällä hetkellä Joensuussa toimii vireitä pieniä yhteisöjä, jotka tekevät hienoja tapahtumia.

Toimijoille olisi oivaa löytää yhteinen alusta ja yhteistyökumppaneita tilojen avulla, Kemppainen lisää.

Nurmeksen Hyvärilässä oli ennen soittovälineillä varustettu treenikämppä nuorille. Palvelu lopetettiin pari vuotta sitten, koska tiloja käytettiin harvoin.

Treenikämppiä ja samalla kysyntää omia kappaleita soittaville yhtyeille on Nurmeksessa liian vähän, muun muassa puheaudioista elantonsa saava musiikkimies Teijo Tikkanen, 45, harmittelee.

Tikkanen tietää yhden soittotilan kaupungissa. Se sijaitsee Porokylässä Sananhelinä-kirjakaupan kiinteistön kellarissa. Lisäksi muusikon eräällä kaverilla on bändiprojekti Mujejärven korvessa. Porokylän soittotiloissa toimi aikoinaan pubi, Tikkanen mainitsee.

– Tilat ovat olleet treenikämppäkäytössä 90-luvulta lähtien. Tietääkseni kellarissa harjoittelee ainakin paikallinen tanssiorkesteri.

Teijo Tikkasen teini-ikäinen poika on etsinyt soittokavereita paikkakunnalta – tuloksetta.

– Perinteinen bändisoittaminen, oman musiikin tekeminen ja muu rokkitoiminta on aika lailla kuivunut Nurmeksessa. Alle 20-vuotiaita soittajia on todella vähän, tai he ovat piilossa, Tikkanen sanoo.

Ammattibänditkin ovat Tikkasen mukaan vastatuulessa. Pikaviihde ja lainakappaleita esittävät orkesterit nakertavat kysyntää, muun muassa Jonna Tervomaan bändissä soittanut Tikkanen perustelee.

– Nykyään ohjelmamyyjien bändeistä yli puolet soittaa "kovereita". Musantekijöistä on tullut ihmisjukebokseja, jotka soittavat samoja tuttuja listahittejä miljoona kertaa samoissa paikoissa.

Alpha Indigon Teijo Tikkanen (vas.), Kai Vainionpää ja Pasi Laakkonen vuonna 2012. Kosketinsoittaja Riikka Muikku puuttui kuvasta. Kuva: Jouni Turunen

Lieksalaisbändien työhuoneita ovat olleet esimerkiksi Matkahuollon ja Peltolan koulun kellarit.

Keski-Karjalan musiikkiopisto toimii Heinäveden, Kiteen, Liperin, Outokummun, Polvijärven, Rääkkylän ja Tohmajärven kuntien alueella.

Nuorten bändeille löytyvät omat tai yhteiset tilat Kiteen Monttu-studiosta, Ylämyllyn Paloaukean yksikön musiikkiluokasta, Outokummun kirjaston alakerrasta, Polvijärven Lämppäristä ja Rääkkylän toimipisteestä, musiikkiopiston rehtori Sirkka-Liisa Röppänen luettelee.

– Tällä hetkellä meillä ei ole omaa bändiä Tohmajärvellä, mutta aikaisemmin kokoonnuttiin musiikkiopistolla.

Kiteen Monttu-studiossa ovat Nightwishinkin juuret.

Nightwishin Tuomas Holopainen ja Jukka Nevalainen vuonna 1999. Yhtyeen juuret ovat Kiteen Monttu-studiossa. Kuva: Pasi Räsämäki

Röppäsen mukaan monipuolisimmat tilat olivat Tohmajärvellä bänditoiminnan vilkkaina aikoina noin kymmenen vuotta sitten. Paikkakunnan yläkoulussa toimii nykyään Rumpukerho.

Musiikkiopiston bänditilat ovat Sirkka-Liisa Röppäsen mukaan suhteellisen ahkerassa käytössä. Bändisoittamisen suosio vaihtelee vuosittain ja paikkakunnittain, Röppänen arvioi. Opiston pääsykoehaastattelujen perusteella piano on tällä hetkellä suositumpi soitin kuin sähkökitara.

– Esimerkiksi basisteista on pulaa tällä hetkellä.

Keski-Karjalan musiikkiopisto on tarjonnut veloituksetta bänditiloja tarvittaessa myös muillekin kuin opiston nuorille.

– Tohmajärven kunnan tiloissa kokoontui aikoinaan kaksi aikuisten bändiä, rehtori sanoo.

Röppänen toivoo, että Liperin keskustan uuteen kouluun rakennetaan monikäyttöinen, persoonallinen ja siisti bänditila kaikille paikkakunnan yhtyeille.

– Tällä hetkellä ei ole edes kunnollista bändien esiintymistilaa – paitsi ehkä entisen Honkalammen koulun salista saa tehtyä jonkinmoisen esiintymistilan.

Tatu Heikkinen (vas.) ja Aleksi Heiskanen eivät vielä pari viikkoa sitten tienneet, kuka Valkyer-yhtyeen soittajista laulaa. Laulu on todennäköisesti örinää, Heikkinen arveli. Kuva: Juha Inkinen

Alkutaipaleella oleva Valkyer harjoittelee Rantakylän nuorisotalolla kerran viikossa. Tarkoitus olisi treenata useamminkin.

– Ilman nuorisotaloa bänditoimintamme ei olisi edennyt lähellekään näin pitkälle. Oikeat rummut ja hyvä äänentoisto muuttivat soittamisen heti. Fiilis on aivan eri, Tatu Heikkinen sanoo.

– Kun oppii uuden "lickin" tai vastaavan kitaralla, mikään ei ole niin hyvä tunne, Aleksi Heiskanen kertoo yhdessä harjoittelemisen hyvistä puolista.

Nuoret miehet opiskelevat media-alaa Karelia-ammattikorkeakoulussa. Heillä ei ole moneen vuoteen kiire pois Joensuusta.

– Pitää harkita maksullista treenikämppää, jos nuorisotalon bänditiloille tulee enemmän kysyntää ja annamme tilaa nuoremmille bändeille, Heikkinen toteaa.

Valkyer on toiminut täydellä kokoonpanolla viime syksystä saakka. Ensimmäinen demo valmistui viime viikolla.

– Tavoite olisi päästä keikalle jossain vaiheessa. Treenaamme omat kappaleet kesään mennessä jonkinlaiseen kuntoon, Tatu Heikkinen kertoo.

Aleksi Heiskasen mukaan ravintolakeikka olisi passeli.

– Nuorisotalon kautta voi päästä soittamaan myös torilavalle, Heikkinen tietää.

Asiat etenivät Insomniumilla askel kerrallaan. Alussa yhtye haaveili omien biisien säveltämisestä ja nauhoittamisesta, keikkailusta ja levysopimuksesta. Seuraava haave oli kiertää maailmaa yhtyeen fanittamien bändien kanssa.

– Eihän nuorena ollut mitään hajua, miten musiikkibisnes toimii ja mitä kiertäminen sisältää. Mutta tekemällä oppi, ja olemme välttyneet suuremmilta katastrofeilta, Ville Friman sanoo.

Tässä kuussa yhtye lähtee pitkälle maailmankiertueelle, joka vie Insomniumin muun muassa Saksaan, Venäjälle, Japaniin ja Kiinaan.

– En ehkä puhuisi vielä maailmanvalloituksesta, mutta onhan se kiva, kun pääsee reissailemaan ympäri maailmaa rakkaan harrastuksen parissa, Ville Friman tuumaa.

Insomniumin historiaa on ripoteltu moniin kaupunkeihin. Yhtyeelle ikimuistoisin treenikämppä sijaitsi Turussa.

– Keskustan kellarissa ollut kämppä on ilmeisesti räjäytetty atomeiksi. Paikan nimi oli Tuna-Abyss, ja siellähän sattui ja tapahtui kaikkea.

– Välillä aukesi painiessa pää. Joskus nukuttiin lasimurskan keskellä iltarientojen jälkeen. Yksi ja sama lavuaari toimi pisuaarina ja peseytymispisteenä, Ville Friman jatkaa.

Kun Scalping Screen -poppoolta utelee kommeluksista, miehet kiemurtelevat.

Ööh, ääh. Joskus tuli kalliiksi. Sitä viimeisintä ei viitsi kertoa...Äh, no miten sen nyt sanoisi?

– Sattumia on riittänyt, nelikymppinen kitaristi Risto Koivula sanoo.

– Kommelukset ovat silti harvinaisia, Mika Lisitsin vakuuttaa.

Insomnium-rumpali Markus Hirvosen juomatauko. Kuva: Insomniumin arkisto

Ville Friman valmistui biologian tohtoriksi vuonna 2009, ja hän työskentelee Yorkin yliopistossa Pohjois-Englannissa. Friman tietää paljon loisista ja taudinaiheuttajista. Ovatko treenikämpät surmanloukkuja?

– Kaikki treenikset ovat aikamoisia loispesäkkeitä. Harvemmin näkee ketään imuri kädessä siivoilemassa ja järjestelemässä. Köyhimmät keräilevät ja palauttavat pullot kauppaan, mutta siinäpä se siivoaminen sitten onkin.

Yhtyeen nykyinen treenikämppä on Kotkassa, jossa Insomnium hioo kappaleet esityskuntoon. Tila on avarampi kuin bändin alkuvuosina.

– Varsinainen sovittaminen ja säveltäminen tapahtuu nykyisin noin 95-prosenttisesti kotosalla, Ville Friman kertoo.

Frimanin mukaan nuoruuden "sekoilupaikoilla" on erityissija hänen sydämessään.

– Rakkaimmat muistot liittyvät hetkiin, kun sävelsimme ja soitimme enemmän porukassa ja kun saimme biisin toimimaan helvetin hyvin. Kyllähän tuollaisia hetkiä tulee vieläkin. Se on semmoista poikien touhuamista, jossa vanhat nuortuu ja intoutuu.

Tatu Heikkisen (vas.) Tokai on hänen toinen sähkökitaransa. Aleksi Heiskasen ensimmäiseen sähkökitaraan on vaihdettu mikrofonit ja kaula. Kuva: Juha Inkinen

Äänipanssarivaunu Scalping Screen jatkaa hautaan asti.

– Raskaalla musiikilla saan tuulettaa tuntemuksiani oikeasti, laulaja Mika Lisitsin tähdentää.

– Mikä pahan tappaisi? kitaristi Risto Koivula kysyy.