Outokummun ennakkoäänet: Keskusta ja Hanna Huttunen vahvoilla

Laskettujen äänien perusteella (54,3 prosenttia) keskusta on edelleen Outokummun suurin puolue 32,5 prosentin osuudella.

Toiseksi eniten ennakkoääniä on saanut SDP eli 23,4 prosenttia. Kolmantena on Vasemmistoliitto 15,1 prosentilla, neljäntenä perussuomalaiset 13,6 prosentilla. Kokoomuksen osuus jo lasketuista äänistä on 8,8 prosenttia, kristillisdemokraattien 4,4 prosenttia ja vihreiden 2,3 prosenttia.

Eniten ääniä on saamassa viime vaalien Outokummun ääniharava Hanna Huttunen (kesk.). Hänellä oli kasassa 149 ääntä laskennan puolessavälissä.

Vuonna 2012 Outokummussa ennakkoon äänesti 1712 äänioikeutettua ja ennakkoäänestysprosentti oli 28,2.