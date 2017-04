Polvijärvellä täysi mylläys? Polvijärven parhaaksi -ryhmä jäämässä ulos valtuustosta, samoin nykyinen hallituksen puheenjohtaja

Kun äänistä on laskettu 57,7 prosenttia on Heli Routa-Mutanen kerännyt 17 ääntä, Sinikka Eronen kymmenen ääntä ja Raija Suvanto neljä ääntä.

Tämän hetkisen tilanteen mukaan valtuusto menisi isolta osin uusiksi Polvijärvellä. Esimerkiksi kunnanhallituksen puheenjohtaja Asko Mustonen (kesk.) on tällä hetkellä varalla 23 äänellä. Edellisten kuntavaalien ääniharava Seppo Lavikainen (kesk.) on jäämässä ulos valtuustosta, tähän saakka kerätty äänisaalis on vain kahdeksan ääntä.

Vanhoja valtuutettuja on tällä hetkellä pääsemässä valtuustoon vain kahdeksan. Tilanne voi kuitenkin muuttua merkittävästi illan aikana, kun varsinaisen vaalipäivän äänet saadaan laskettua.