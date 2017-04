Joensuu aktivoi kaupunkilaiset mobiilisovelluksella

Joensuun kaupunki aikoo ottaa lähiaikoina käyttöön kaupungin oman mobiilisovelluksen. Sovelluksella on tarkoitus tavoittaa kaupunkilaisia ja saada heidän näkemyksiään ja mielipiteitä asioihin.

- Sovellus mahdollistaa sen, että kaupunkilaisten on helppo ja nopea vastata meidän heille esittämiin kysymyksiin, Joensuun kaupungin viestintäpäällikkö Ville Moilanen kertoo.

Sovelluksella voidaan kysyä oikeastaan mitä tahansa puistonpenkkien väreistä kaupunginvaltuuston strategiaan.

Vastaavanlainen sovellus on käytössä jo esimerkiksi Lahdessa ja Oulussa. Lahden kaupunki kehitti sovelluksen ensimmäisenä, ja sillä on jo 2 500 käyttäjää. Kaupunki on saanut sovelluksen kautta 170 000 vastausta esittämiinsä kysymyksiin.

Sovelluksen avulla on onnistuttu tavoittamaan etenkin 30-40-vuotiaita ruuhkavuosia eläviä aikuisia, joilla ei ole aikaa osallistua esimerkiksi keskusteluiltoihin.

- Sovelluksella voidaan suunnata kysymyksiä myös tarkasti tietyille alueille. Esimerkiksi Marjalan asukkaille voidaan lähettää kysymyksiä koskien Marjalaa, Moilanen kertoo.

Ainakin aluksi Joensuun sovellus toimii vain niin päin, että kaupunki on yhteydessä kaupunkilaisiin.

- Sovellus ilmoittaa push-viestinä, kun lähetämme jonkin kysymyksen, johon pyydämme vastausta. Lähetämme pieniä, korkeintaan muutaman kysymyksen pattereita kerrallaan.

Tällä hetkellä kaupunki toivoo, että kaupunkilaiset keksisivät sovellukselle nimen. Esimerkiksi Lahdessa sovellus on nimeltään Porukka ja Oulussa Meijän kaupunni.

Ehdotuksen voit jättää täällä

Sovellus otettaneen käyttöön toukokuun aikana.