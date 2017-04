Joensuun keskustassa Rantakorttelissa, Suvantosillan päässä sijaitseva Hubbardin talona tunnettu rakennus on myytävänä.

Talo on valmistunut vuonna 1895 ja se on suojelukohde.

Rakennus on toiminut muun muassa virastokäytössä. Nyt kaavanmukainen käyttötarkoitus on asuin-, liike- ja toimistokäyttö. Osa rakennuksen tiloista on vuokrakäytössä.

Kerrosalaa rakennuksessa on reilut 600 neliötä.

Hubbardin talon hinnaksi on ilmoitettu 225 000 euroa oikotie-palvelussa.