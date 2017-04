Isänmaallinen urakka päätökseen - Martat ja PKO lahjoittivat villasukat veteraaneille

Pohjois-Karjalan Marttojen ja Pohjois-Karjalan Osuuskaupan (PKO) neulontatalkoiden tuloksena saatiin neulottua villasukat kaikille pohjoiskarjalaisille veteraaneille. Keskiviikkona 12.4. järjestetyssä tilaisuudessa luovutettiin 867 paria sukkia Pohjois-Karjalan sotaveteraanipiirin toiminnanjohtaja Seija Karttuselle ja Sotainvalidien Veljesliiton Pohjois-Karjalan piirin toiminnanjohtaja Tuulikki Leinoselle.

Jo aiemmin on luovutettu noin 220 sukkaparia sotiemme veteraaneille maakunnan eri kuntien paikallisten veteraaniyhdistysten kautta. Näin jokainen Pohjois-Karjalan noin 900 sotiemme veteraanista on jo saanut tai tulee saamaan lämmittävän villasukkaparin. Marttojen ja PKO:n tempaus on osa Suomi 100 vuotta -juhlallisuuksia

- Erittäin lämmin ja suuri kiitos martoille sekä PKO:lle lahjoituksesta. Nämä ovat veteraanien erittäin innokkaasti odottama lahja, toiminnanjohtaja Seija Karttunen sanoo.

- Arvostan suuresti sitä, että PKO ja martat kunnioittavat tällä tavalla veteraaneja eli kunniakansalaisiamme, toiminnanjohtaja Tuulikki Leinonen sanoo.

Seija Karttusen mukaan sukat jaetaan veteraaneille sotaveteraaniyhdistysten kautta pääsääntöisesti toukokuun aikana. Samalla tavoin kuin sukkien neulomisessa niin myös jakelu tapahtuu vapaaehtoisvoimin.

- Marttojen vapaaehtoiset tuottavat mielellään hyvää yhteisölleen, ja veteraanisukkakeräys tavoitti satoja neulovia marttoja ja muita vapaaehtoisia mukaan hyvin nopeasti. Pohjois-Karjalan Martat haluavat näin osaltaan kiittää sotaveteraaneja itsenäisestä Suomesta, toiminnanjohtaja Katja Kolehmainen sanoo.

- Osuustoiminnallisen yrityksen perusarvoihin kuuluu ympäröivästä yhteisöstä välittäminen ja maakunnan elinvoiman edistäminen. PKO:lle tapahtumien järjestäminen ja lankojen lahjoittaminen ovat mukana oloa marttojen arvokkaassa työssä sekä tapa kunnioittaa veteraaneja, viestintäjohtaja Petri Vähä sanoo

Martat ja PKO järjestivät neulontatalkoita PKO:n toimipaikoissa marras-helmikuussa Joensuussa, Kiteellä, Lieksassa, Liperissä, Ilomantsissa, Kontiolahdella, Outokummussa, Polvijärvellä ja Rääkkylässä. Neulontapahtumiin osallistui 288 marttaa. Lisäksi lukemattomat martat ja muut vapaaehtoiset toimijat neuloivat sukkia myös omalla ajallaan tapahtumien ulkopuolella. Neulontatapahtumissa PKO tarjosi viestintäapua sekä tilat ja lahjoitti martoille tarvittavat villalangat. Marttapiiri toimitti tapahtumaan neulontaohjeet, ja samalla haastettiin kaikkia halukkaita neulomaan sukkia hyvään tarkoitukseen.