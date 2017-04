Ilomantsin viimeinen kyläkauppa lopettaa - "Millään ei pystytä vastaamaan halpuutuksiin"

Haukivaaran kyläkaupan yrittäjinä vuodesta 1985 toimineet Antti ja Helinä Tossavainen tervehtivät tulijaa leppoisasti, vaikka haastattelun aihe ei ole niinkään mukava: Ilomantsin viimeinen kyläkauppa lopettaa toimintansa huhtikuun viimeisenä päivänä.

Kyläläiset menettävät lähikauppansa ja samalla mieluisan kohtaamispaikan.

Kahvi tuoksuu ja puheenporinaa kuuluu kaupan ikkunan ääreltä, jossa asiakkaille on varattu oma ”maailmanparannuspenkki”.



Paikalla ovat tällä kertaa Simo Pikkarainen, kauppiaan veli Kyösti Tossavainen, Timo Kettunen, Taisto Laatikainen ja kauppiaan äiti Sirkka Tossavainen.

Haukivaara on tunnettu Tossavaisten kylänä, mutta kyläläiset vakuuttavat, ettei sentään joka talossa asu Tossavaisia.

– Kolmen kylään aikoinaan tulleen Tossavais-veljeksen jälkipolvia on kuitenkin melkoinen määrä, arvelee Sirkka Tossavainen.

Juttu pyörähtää kyläkaupan historiaan.

– Tällä samalla paikallahan on toiminut kyläkauppa jo 61 vuotta. Sen aloitti setäni Toivo Pikkarainen, kertoo Simo Pikkarainen, joka nuorena itsekin oli myyjänä setänsä kaupassa muutaman vuoden.

– Sokerin ja hiivan menekki oli entisaikaan ihmeen suurta – mistähän lie johtunut, mainitsee Pikkarainen, saaden porukan virnistelemään.



Kyösti Tossavaisella on myös siteitä Haukivaaran kyläkauppaan. Toivo Pikkaraisen aikana hän toimi siellä jonkin aikaa myymälänhoitajana.

Toivo ja Ritva Pikkaraisen vuosina 1952–1972 toiminut kauppa aloitti toimintansa pienessä tuvassa, mutta sen jälkeen kaupan kiinteistöä on laajennettu moneen otteeseen.

– Minunkin kauppiasurani lähti alkuun Pikkaraisen kaupassa myyjänä työskentelystä, kertoo Antti Tossavainen.

– Seuraavaksi tässä talossa piti kauppaa Nestori Väänänen, jonka myyjänä olin vuoden. Välillä olin Joensuussa Hallmanin palveluksessa kuusi vuotta. Sitten minut pyydettiin tänne myymälänhoitajaksi, kun näihin tiloihin tuli Pohjois-Karjalan osuusliikkeen myymälä, Tossavainen kertoo.

Antti ja Helinä Tossavaisen aloittaessa kaupanpidon 1980-luvulla, kyläkauppa kuului aluksi K-ryhmään. Sitten kauppiaat vaihtoivat Tarmo-ryhmään, irtisanoutuivat siitä ja ryhtyivät ”villeiksi ja vapaiksi”.

Tossavaiset ovat koko kaupan toiminnan ajan panostaneet hyvin hoidettuun lihatiskiin, jossa kaupan päälle on saanut ruuan valmistusohjeet.

– Valmiiksi pakattua lihaa meillä ei myydä ollenkaan. Kaikki paloitellaan itse. Jauheliha jauhetaan ja makkarat siivutaan itse, kertoo Helinä Tossavainen, joka viime ajat on ollut se virallinen kauppias.

Heinäkuussa 64 vuotta täyttävä Antti Tossavainen on jo vuoden päivät ollut eläkkeellä, Helinällä, 61, on eläkeikään vajaa pari vuotta.



Kauppiasparin ikääntymisen lisäksi toinen syy lopetukseen on se, ettei kauppa enää kannata.

Kun Tossavaiset aloittivat kaupanpidon 32 vuotta sitten, oli kylässä elämää ja kauppa kävi hyvin.

– Asukasmäärä on pudonnut noista ajoista kolmannekseen, Antti Tossavainen arvioi.

Tulojen pienentyessä kulut ovat nousseet kaiken aikaa.

– On kaikenlaista tarkastusmaksua ja olutlupaa. 500 euroa vuodessa maksaa lupa tupakan myyntiin. Maksupäätteen hinta on 900 euroa vuoteen, pienille kaupoille ne ovat isoja summia.

– Kyläkaupat painivat ihan omassa sarjassaan, millään ei pystytä vastaamaan halpuutuksiin, Helinä Tossavainen sanoo.

– Surkeata on kun kauppa loppuu, huokaa kyläkaupan uskollinen asiakas Seija Laatikainen, jonka kauppamatka pitenee nyt kuudesta kilometristä kahteenkymmeneen.



Kauppiaista työn paras puoli on ollut juuri mukavat asiakkaat.

– Täällähän sitä on maailmaa parannettu. Ilman huumoria ei jaksaisi, Helinä Tossavainen sanoo.

Vaikka vapulta koittaa vapaus, eivät Tossavaiset aio riehaantua kaukomatkailuun.

– Kun 40 kesään ei ole ollut lomaa, niin painun ongelle ja metsään, sieneen ja marjaan, 46 vuoden työputken tehnyt Antti Tossavainen tuumailee.

Helinä uskoo ajan kuluvan huvassa, kun lapsenlapset Darya ja Aako tulevat Vantaalta käymään. Entistä enemmän ehtii myös kylättelemään.