Kouvolan Sanomat: Mieheltä varastettiin 1,5 metriä ladon seinää

Iittiläismiehen ladon seinästä varastettiin viime viikolla noin 1,5 metriä ladon seinää, kertoo Kouvolan Sanomat.

Mies oli huomannut varkauden palattuaan matkoilta.

- Ladon seinälaudat on revitty irti ja viety. Lato on ihan tien vieressä, joten laudat on ollut helppo napata mukaan, mies kertoi lehdelle.

Mies harkitsee rikosilmoituksen tekemistä.

— Rahallisesti kyseessä ei ole iso menetys, mutta ladon julkisivu on pilalla. Eihän se enää samanlainen ole, kun siihen lyö uudet laudat arviolta toistasataa vuotta vanhojen lautojen viereen.

Mies kertoi lehdelle uskovansa, että laudat on varastettu kodin sisustuskäyttöön.

Vanhoja lautoja käytetään esimerkiksi pöydissä tai naulakoissa.