Pääsiäispuu aloittaa juhlapyhän vieton

Opettajaopiskelijoiden pääsiäismunat on koristeltu vapaasti eri tekniikoin.

Tempaus: Yliopiston sisäpihan puuhun kiinnitettiin muun muassa lepakkoaiheinen pääsiäismuna.

Itä-Suomen yliopiston Futura-talon sisäpihalle on ilmestynyt pääsiäispuu, joka on koristeltu Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi sadalla pääsiäismunalla. Tempauksen takana on soveltavan kasvatustieteen ja opettajakoulutuksen osasto.