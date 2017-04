Joensuuhun saapuvassa käärmenäyttelyssä esillä 70 luikertelijaa - pisin nelimetrinen kuristajakäärme

Tropical Zoo -käärmenäyttely saapuu Joensuun areenaan huhti-toukokuun vaihteessa. 28. huhtikuuta aukeavassa näyttelyssä on ihmeteltävänä muun muassa kolmemetrinen kuristajakäärme nimeltä Halonen (kuvassa).

Halonen on lajiltaan tiikeripython, joka on yksi maailman kookkaimmista käärmelajeista. Vaalean värin selittää se, että Halonen on albiino.

Kaikkiaan näyttelyssä on esillä noin 70 käärmettä, joista 60 on eri rotua. Suurin käärmeistä on nelimetrinen tiikeripython. Myrkyllisimmät käärmeistä ovat puolestaan kiinalainen mokkasiinikäärme ja Gabonin kyy.

- Jos se puree, ehdit kävellä sata askelta ja sitten on vintti pimeänä, näyttelymanageri Keijo Eronen kertoo Aamulehdessä.

Käärmenäyttely on avoinna Joensuun areenassa 28. huhtikuuta - 2. toukokuuta. Arkisin käärmeet ovat nähtävillä kello 15-20 ja viikonloppuna kello 12-18.