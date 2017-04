Hiihtokilometrejä on tullut tuhansia - näin lukijat kertovat hiihtokaudestaan

Kysyimme viime viikolla Karjalaisen verkkokyselyssä, minkälainen hiihtokausi on ollut.

Hiihtämään on päässyt jo marraskuusta lähtien ja ladut ovat pysyneet paikoitellen hyvässä hiihtokunnossa tänne asti. Moni onkin ehtinyt hiihtää paljon normaalia hiihtokautta enemmän.

Karjalaisen kyselyssä muutama kertoikni hiihtäneensä jo yli 2 000 kilometriä.

Nimimerkki Katri kertoi hiihtäneensä perinteisellä 2 250 kilometriä.

- Kausi alkoi 19.11. ja jatkuu edelleen.

Matti, 43, kertoi ostaneensa tänä vuonna uudet hiihtovarusteet. Hän kertoi hiihtäneensä aktiivisesti 90-luvun alkuun saakka ja vielä armeijassa vuonna 1995. Sen jälkeen ei ole juuri tullut hiihdettyä ennen tätä kautta.

- Kun sijoitin 330 euroa hiihtovehkeisiin, tavoitteeksi muodostui 330 kilometriä. Jota lisättiin 35 kilometrin huoltokustannuksilla. Hiihtokausi oli siis melko säännöllisen tiivis, näin "aloittelijalla" - Erilaista hypätä suksille noin 10-15 kertaa kuukaudessa, kun edellisillä talvilla ollut vaan yksittäisiä kokeiluja viime vuosina.

- Ja kaikki Joensuun seudut ladut melkein koluttu, mahtava tuo Softroi-palvelu, Matti kehuu.

Nimimerkki Sihahi kertoi hiihtäneensä noin 600 kilometriä.

- Jäin eläkkeelle, niin nyt oli aikaa itselle ja hiihtämiselle. Nautin hiihtämisestä kun alkuun pääsi. Hankin uudet hiihtovälineet perinteisen hiihtoon. Hiihtokauteen kuului yksi laturetki ja yksi hiihtomatka pohjoisen lumille.

Nimimerkki Hiihto tekee hyvää kertoi, ettei laske kilometejä, mutta menneensä ladulle aina, kun on ehtinyt.

- 33 kertaa monot jalassa reilu tunti kerrallaan.

Nimimerkki Vetiset ja pimeät talvet Helsingissä oli iloinen Joensuun hiihtomahdollisuuksista.

- Entisenä joensuulaisena, mutta nykyään Helsingissä asuvana olen hiihdellyt aina Joensuussa käydessä kuluvan talven aikana. Helsingissä kunnon hiihtokelejä ei ole ollut neljään talveen. On ilo huomata miten hyvin Joensuun seudulla on hoidettu latuja. Kaikki Joensuun seudun ladut on tullut hiihdettyä talven aikana. Mukava on hiihdellä kun on puhdasta lunta riittävästi ympärillä eikä laturaivoa ihmisten välillä, hän kiittelee.

1 200 kilometriä hiihtänyt nimimerkki Tisti kertoo kuluneen hiihtokauden olleen huippu.

- Melkein paras eläissään, hän toteaa.

Lue lisää: Näkökulma: Onneksi hiihtolatujen kunnostuksessa ei tuijoteta kalenteria