Joensuun urheilutalolla järjestetään tällä viikolla rukouskoulu. Tapahtumaan osallistuu yli kolmesataa osanottajaa, joista osa on ulkomailta, kuten muun muassa Ruotsista ja Etiopiasta.

Rukouskoulun pääpuhujat ovat Gayle Claxton ja Suzette Hattings. He kiertävät järjestönsä Voice in the Cityn kanssa eri maissa opettamassa.

Rukouskouluun kuuluu myös yleisötilaisuuksia, joissa pääpaino on evankelioinnilla. Ensimmäinen yleisöluento on illalla 20. huhtikuuta.

Tulevana torstaina alkava tapahtuma päättyy 29. huhtikuuta. Tapahtuman järjestävät kansainvälinen järjestö Voice in the City ja Joensuun helluntaiseurakunta.