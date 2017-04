Karsikkolaiset vastustavat: Lasten esikoulu ei voi olla Karhunmäessä

Karsikkolaisten lasten vanhemmat vastustavat Joensuun kaupungin päätöstä, jonka mukaan karsikkolaiset lapset, joilla on esiopetuspaikka Tuulikanteleen päiväkodissa, sijoitetaan ensi lukuvuonna Karhunmäen koululle.

Karjalaisessa julkaistiin keskiviikkona 19.4. mielipidekirjoitus, jonka on allekirjoittanut 20 vanhempaa sekä Karsikon asukasyhdistyksen puheenjohtaja Anu Lehtola-Donner.

- Karhunmäen koulun tilat ovat uudet ja varmasti lapsille viihtyisät, mutta päätös kuohuttaa karsikkolaisia vanhempia. Matka tuottaa monelle hankaluuksia, ja viimeisetkin palvelut viedään kauemmas Karsikosta, kirjotuksessa todetaan.

Vanhemmilla on etenkin huoli esikoulumatkan kulkemisesta. Koulukuljetuksen ensisijainen peruste on silloin, jos päivähoitopaikan ja esiopetuspaikan välillä on yli kolme kilometriä.

- Nyt Joensuun kaupunki on osoittanut esiopetuspaikan Tuulikanteleen päiväkodista, mutta tilat ovat Karhunmäen koululla. Koulukuljetusohjeen tarkoittama matka kotoa esiopetukseen on tässä tapauksessa ymmärrettävä matkana kotoa Karhunmäen koululle, ei kotoa Tuulikanteleen päiväkodille, kuten vanhemmille tulleessa tiedotteessa luki.

- Vanhemmilla on huoli kuljetusten järjestelyistä: kuka huolehtii lapset kyytiin, etenkin iltapäivällä? Lapsi opettelee vastuuta, mutta on aivan liian pieni huolehtimaan eskarikyytiin ehtimisestään, kirjoituksessa todetaan.

Vanhemmat toruvat myös Joensuun kaupunkia, joka on ratkaisullaan vanhempien mukaan saattanut etenkin autottomat perheet hankalaan tilanteeseen.