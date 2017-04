Nyt se siitepölyaika alkoi - lepän kukinta Pohjois-Karjalassa jo runsasta

Siitepölyaika on alkanut myös Pohjois-Karjalassa. Viimeistään nyt on hyvä aloittaa allergialääkkeiden käyttö mikäli sellaiselle on tarvetta, sillä lepän siitepölylle allergiset voivat saada jo oireita koko maassa Pohjois-Lappia lukuun ottamatta.

Norkko-siitepölytiedotuksen mukaan tänään torstaina lepän siitepöly on vielä kohtalaista. Siitepölyennuste kuitenkin näyttää, että jo perjantaina lepän siitepöly on runsasta lähes koko Pohjois-Karjalassa.

Koivunkin siitepölyä on eteläisessä Suomessa vähäisiä määriä, ja koivuallergikot voivat saada siellä oireita.

Pohjois-Karjalan leveyksillä koivun siitepölyä ei vielä ole, eikä sitä näy muutaman päivän päähän ulottuvissa ennusteissakaan.

Siitepölyennustetta voit seurata täällä.