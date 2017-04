Vappulehti Sulkasato täyttää 70 vuotta - luettavissa verkossa ilmaiseksi

Pohjois-Karjalan journalisitiyhdistyksen vappulehti Sulkasato on julkaistu. Sähköinen lehti on luettavissa ilmaiseksi Lehtiluukussa osoitteessa www.lehtiluukku.fi/lehdet/sulkasato .

Osoitteesta löytyvät myös kahden edellisvuoden sähköiset Sulkasadot.

Tänä vuonna Sulkasadosta julkaistiin jo 70. vuosikerta. Lehti on yksi Suomen pitkäikäisimmistä vappulehdistä, ja juhlavuoden kunniaksi Sulkasato ilmestyi tänä vuonna jälleen myös paperisena. Paperisia Sulkasatoja on luettavissa esimerkiksi kahviloissa ja ravintoloissa Pohjois-Karjalassa, minkä lisäksi sitä jaetaan Joensuussa vapputorilla. Edellisinä kahtena vuotena Sulkasato on ilmestynyt vain sähköisessä muodossa.

Sulkasadon satiiri sivaltaa tänä vuonna luonnollisesti politiikan käänteitä, mutta osansa saavat myös esimerkiksi kaupunkisuunnittelu ja maakunnan kulttuuritapahtumat. Vappulehdessä on tällä kertaa mukana myös ruokasivu - reseptin toimivuuden vappuhenkinen kokki voi kokeilla ihan itse.