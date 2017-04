Aikamatkalla suomalaisessa puutarhassa

Kukkolan näytepuutarhan avausluento pidetään maanantaina 24. huhtikuuta kello 18 Kukkolan salissa osoitteessa Vanha valtatie 70.

Luennoimassa on biologi, Puutarhanaiset ry:n puheenjohtaja Leena Luoto. Hän puhuu aiheesta Suomalainen kotipuutarha - aikamatka itsenäisyyden ajan puutarhaan.

Aikamatka kuljettaa kuvin ja sanoin, miten puutarhatuotteiden käyttö, saatavuus ja uudet ideat ovat muotoutuneet. Miten kotipuutarhureita on neuvottu ja millaisia ohjeita on annettu emännille. Osa toimintatavoista ja tuotteista on pysynyt hyvin samankaltaisina, osa vanhoista keinoista on löydetty uudelleen ja osassa hyödynnetään nykyajan tekniikan tarjoamia keinoja.

Nykyajan puutarhahoidossa on alettu entistä enemmän ottaa luonto huomioon. Menneisyydestä on opittu muun muassa kemikaalien haitallisuudesta. Hyvinvoiva puutarha hoitaa myös hoitajaansa.

Luento on kaikille avoin ja maksuton.